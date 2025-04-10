Bakan Uraloğlu, DÖKER-1 Tarama Gemisini Tanıttı

Bakan Uraloğlu, Tarama Gemisi Töreninde Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcının hizmete girmesi ve Emici Tip Tarama Gemisinin ilk blok kaynak töreninde önemli açıklamalar yaptı. Tören, İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği'nde gerçekleşti.

Bakan Uraloğlu, "DÖKER-1 yerli tersanelerimizde inşa edilmiş olup, çevreci tasarımı ve etkin performansıyla filomuzun yeni gurur kaynağıdır" dedi. Bu geminin tarama faaliyetlerine yeni bir soluk getireceğini ifade eden Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanındaki hedeflerini de açıkladı.

Denizcilik Sektöründeki Başarılar

Bakan, deniz ticaret filosunun büyümesiyle birlikte Türkiye'nin 2002'de dünya sıralamasında 17. sıradayken, 2023 itibarıyla 11. sıraya yükseldiğini belirtti. "İlk 10'a girmek için kararlıyız. Yakın zamanda sancağımızı dalgalandıracağız" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, 2002'de 190 milyon ton olan elleçleme miktarının 2024'te 532 milyon tona çıkacağını, konteyner elleçleme hacminin ise 7,8 kat artarak 13,5 milyon TEU'ya ulaşacağını duyurdu. Ayrıca, kruvaziyer turizmindeki olan artışa da dikkat çekerek, "2024'te 1115 kruvaziyer gemisi limanlarımıza uğrayacak" dedi.

Yerli Gemi İnşa Sanayisi ve Yüzde Yüksek Yerlilik Oranı

Uraloğlu, yerli gemi inşası konusundaki gelişmelere de değindi ve "İnovasyon ve çevreci tasarımlar ile ilerliyoruz. Yerlilik oranımızı artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Üretim kapasitelerinin büyük ölçüde arttığını belirten Bakan, 2011'de inşa tonajının 150 bin DWT iken, 2024'te yüzde 88 artışla 282 bin DWT'ye yükselebileceğini aktardı.

Çevre Dostu Tarama Faaliyetleri

Bakan, tarama faaliyetlerinin deniz yollarının sürekliliğinde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Tarama işlemlerinin 2024 yılında 728 bin metreküp olarak gerçekleştireceğini belirten Uraloğlu, "Mogan Gölü Projesi ile yaptığımız temizliğin ardından göl yeniden bir yaşam merkezi haline geldi" dedi.

Kıyılardaki tarama faaliyetlerinin balıkçı barınaklarına da önemli katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, özellikle Karadeniz bölgesindeki barınaklarda ücretsiz tarama işlemleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

DÖKER-1 ve Emici Tip Tarama Gemisi

Hizmete alınan DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcının kapasitesi 750 metreküp olup, 7,5 knot hızla çalışabilmektedir. Uraloğlu, bu geminin büyük tonajlı gemilerin güvenliğini artıracağını vurguladı. Ayrıca, yerli mühendisler tarafından üretilen Emici Tip Tarama Gemisi'nin de modern teknolojileriyle Türkiye'nin denizcilik vizyonunu ileri taşıyacağını belirtti.

Törende ayrıca, Yalova ile canlı bağlantı yapılarak Emici Tip Tarama Gemisi'nin ilk blok kaynak töreni gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, törenin ardından DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği'nde düzenlenen DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcının hizmete alınması ve Emici Tip Tarama Gemisinin ilk blok kaynak törenine katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği'nde düzenlenen DÖKER-1 Çamur Taşıma Barcının hizmete alınması ve Emici Tip Tarama Gemisinin ilk blok kaynak törenine katılarak konuşma yaptı.