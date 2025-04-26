Bakan Yumaklı, 2025 Hububat Kongresi'nde Tarımın Geleceğini Değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de düzenlenen "Ulusal Hububat Konseyi 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı alım kampanyası hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Yumaklı, "2025 yılında alınacak ürünün depolanması konusunda ön hazırlıklar ve revizyon çalışmaları yapıldı. TMO, arz edilecek ürünlerin tamamını satın alacak şekilde hazır" dedi.

Bakan Yumaklı, kongrede Türkiye'nin stratejik ürünleri olan hububat üretiminin tüm yönlerinin tartışılacağını belirterek, elde edilecek verilerin Bakanlık için oldukça önemli olacağını vurguladı. Kongrenin, tarımın stratejik gücü ve gıda arz güvenliği açısından büyük bir platform olduğunu ifade etti.

İklim Değişikliği ve Tarımsal Riskler

İklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiğini belirten Yumaklı, ülkenin çeşitli bölgelerinde sel, taşkın, orman yangınları ve don olayları gibi zorluklarla karşı karşıya kalındığını ifade etti. Son olarak yaşanan dona dikkat çeken Yumaklı, "Geçen hafta yaşanan zirai don, meyve çeşitlerimizi ciddi şekilde etkiledi. Meteorolojik verilere göre, sıcaklıkların -19 derecelere kadar düştüğünü gördük" dedi.

TARSİM Sigortası ve Tarım Sigortası Önerisi

Bakan Yumaklı, tarım sigortasının öneminin yaşanan iklim olaylarıyla bir kez daha anlaşıldığını ve üreticilere TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu. TARSİM'in poliçe bedelinin %70'inin devlet tarafından karşılandığını hatırlatarak, bu sigortanın, bir yıllık emeklerinin güvence altına alınması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Hububat Üretimindeki Artış

Bakan, Türkiye'nin hububat üretim potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, 2025-2026 pazarlama döneminde tahıl üretiminin yeni bir zirveye ulaşacağını öngördüklerini belirtti. Türkiye’nin buğday ve arpa üretiminin son 20 yılda %31 arttığını, 2024 yılına ilişkin tarla bitkilerinde 544 bin dekar artış olduğunu açıkladı.

Geçmişten Günümüze Tarımsal Yenilikler

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun da, devlet destekleri sayesinde çiftçilerin modern tarım tekniklerine yönelerek verimliliği artırdıklarını belirtti. Akkoyun, "Son 20 yılda sanayiden tarıma, eğitimin sağlık ve kültüre kadar çok önemli ilerlemeler kaydettik" dedi.

Kongrede ayrıca, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar ve Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin de söz aldı. Kongre, düzenlenen panellerle devam etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Ulusal Hububat Konseyi 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Ulusal Hububat Konseyi 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.