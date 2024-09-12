Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Artış Gösterdi

Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi

Bankacılık sektöründe kredi hacmi, geçtiğimiz hafta 14,6 trilyon lira olarak belirlendi. 6 Eylül tarihindeki verilere göre, kredi hacmi bu hafta 35 milyar 903 milyon lira artış göstererek 14 trilyon 623 milyar 103 milyon liraya ulaştı.

Kamu Mevduatı ve KKM Durumu

Sektörün toplam mevduatı, bankalar arasındaki işlemler dahil, 137 milyar 376 milyon lira azalarak 17 trilyon 303 milyar 996 milyon liraya geriledi. Kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi ise, geçen hafta yüzde 1,2 oranında bir azalışla 1 trilyon 574,8 milyar liraya düştü.

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Tüketici kredilerinin toplamı ise, 6 Eylül itibarıyla 1 trilyon 800 milyar 534 milyon lira seviyesine ulaştı. Bu rakamın 458 milyar 735 milyon lirası konut, 81 milyar 75 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 260 milyar 723 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Taksi̇tli ti̇cari kredi tutarı da 11 milyar 585 milyon lira artarak 1 trilyon 851 milyar 257 milyon liraya yükseldi.

Bireysel Kredi Kartı ve Yasal Öz Kaynaklar

Bankaların bireysel kredi kartı alacaklarında yüzde 0,1 artışla toplam 1 trilyon 587 milyar 583 milyon lira seviyesine ulaşıldı. Ayrıca, takipteki alacaklar, 4 milyar 312 milyon lira artarak 257 milyar 227 milyon lira olurken, yasal öz kaynaklar da 172 milyon lira artış göstererek 3 trilyon 138 milyar 402 milyon liraya yükseldi.

Sonuç

Bu gelişmeler ışığında, bankacılık sektöründeki kredi hacminin artması, piyasalarda olumlu bir etki yarattı. Ancak, KKM’nin toplam mevduat içindeki payı da yüzde 9,1’e geriledi.