Bankalara, devlete borcu olan şimdi yandı! Böyle oran görülmedi: Katlanarak yükselecek

Milyonlarca dolar borçları olanlara kötü haber ulaştı. Yeni karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankalara, devlete borcu olan şimdi yandı! Böyle oran görülmedi: Katlanarak yükselecek
Yayın Tarihi:

Vergi uzmanı Ozan Bingyol'un borcu olan ancak ödemeyen vatandaşlara kötü haberi var. Kredi faiz oranları güncellendi. Detaylar burada...

Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar, artan enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle milyonlarca insanı zor durumda bırakıyor. Borç almadan mülk sahibi olmak giderek zorlaşırken vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün borç yükü altındaki vatandaşlara uyarısı var. Borçların geç ödenmesine ilişkin cezalar artırıldı.

"Borçlulara kötü haber"

Ozan Bingöl, borcu olan kişilere kötü haberi sosyal medyadan paylaştı. Borçlarını zamanında ödemeyen vatandaşlara kötü haber verildiğinde borçları katlanarak artıyor. Bu karardan önce devletin borçlu vatandaşlara uyguladığı temerrüt cezası ayda yüzde 2,5, yılda ise yüzde 30 idi.

Bankalara, devlete borcu olan şimdi yandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından bu oran, Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte aylık yüzde 3,5'e, yıllık ise yüzde 42'ye çıkarıldı. Ancak insanların devletten alacağı yıllık faiz oranının hala yüzde 9 olması durumu ise karmaşıklaştırıyor. Ozan Bingöl, mesajında ​​şunları söyledi:

"Ancak insanların devlete karşı şikâyetlerinin yıllık faizi hâlâ yüzde 9! Şimdi biz kimin çıkarlarına karşı savaşıyoruz?"

VATANDAŞIN İSYANI

Uzman isim Ozan Bingöl'ün paylaştığı açıklamanın ardından bir sosyal medya kullanıcısının yorumu dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı “İş mahkemesindeki duruşmam beş yıl sürdü. Borçlarıma kıdem tazminatının yanı sıra %9 yasal faiz de ekleniyor. Tazminat talebinde bulunan işçiye sadece Devlet değil, işveren de yüzde 9 oranında faiz ödemek zorundadır. Bu doğru mu?" şeklinde bir soru sordu.

RESMİ GAZETE'DE KARAR YAYIMLANDI

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; “6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili İşlemlerine İlişkin Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen geç ödeme faiz oranı, mevzuata göre her ay da ayrı ayrı uygulanan %3,5 olarak belirlendi. 6183 sayılı Kanunun söz konusu hükmü ile.” ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkanlar
Altın almak isteyenlere son gün çağrısı! İslam Memiş o günden sonra tren kaçacak diyerek açıkladı Altın almak isteyenlere son gün çağrısı! İslam Memiş o günden sonra tren kaçacak diyerek açıkladı
Vücudunda siğil çıkanlar bu küre koşuyor! Asırlık reçete siğili anında yok ediyor Vücudunda siğil çıkanlar bu küre koşuyor! Asırlık reçete siğili anında yok ediyor
Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu
Çok Okunanlar
Bu bankada hesabı olana her gün bayram! Bunu yapan kart sahipleri 7500 TL kazanıyor Bu bankada hesabı olana her gün bayram! Bunu yapan kart sahipleri 7500 TL kazanıyor Altın almak isteyenlere son gün çağrısı! İslam Memiş o günden sonra tren kaçacak diyerek açıkladı Altın almak isteyenlere son gün çağrısı! İslam Memiş o günden sonra tren kaçacak diyerek açıkladı Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu Bu kişilerin emlak vergisi ödemesine gerek yok! Devlet tek kuruş para almayacak, vergiden muaf tutulacaklar Bu kişilerin emlak vergisi ödemesine gerek yok! Devlet tek kuruş para almayacak, vergiden muaf tutulacaklar Bu bankada parası olanlara kötü haber! Apar topar şubelerini kapatıyor: Duyan şok oldu Bu bankada parası olanlara kötü haber! Apar topar şubelerini kapatıyor: Duyan şok oldu