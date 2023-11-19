Bankalara, devlete borcu olan şimdi yandı! Böyle oran görülmedi: Katlanarak yükselecek

Vergi uzmanı Ozan Bingyol'un borcu olan ancak ödemeyen vatandaşlara kötü haberi var. Kredi faiz oranları güncellendi. Detaylar burada...

Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar, artan enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle milyonlarca insanı zor durumda bırakıyor. Borç almadan mülk sahibi olmak giderek zorlaşırken vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün borç yükü altındaki vatandaşlara uyarısı var. Borçların geç ödenmesine ilişkin cezalar artırıldı.

"Borçlulara kötü haber"

Ozan Bingöl, borcu olan kişilere kötü haberi sosyal medyadan paylaştı. Borçlarını zamanında ödemeyen vatandaşlara kötü haber verildiğinde borçları katlanarak artıyor. Bu karardan önce devletin borçlu vatandaşlara uyguladığı temerrüt cezası ayda yüzde 2,5, yılda ise yüzde 30 idi.





Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından bu oran, Cumhurbaşkanı kararı ile birlikte aylık yüzde 3,5'e, yıllık ise yüzde 42'ye çıkarıldı. Ancak insanların devletten alacağı yıllık faiz oranının hala yüzde 9 olması durumu ise karmaşıklaştırıyor. Ozan Bingöl, mesajında ​​şunları söyledi:

"Ancak insanların devlete karşı şikâyetlerinin yıllık faizi hâlâ yüzde 9! Şimdi biz kimin çıkarlarına karşı savaşıyoruz?"

VATANDAŞIN İSYANI

Uzman isim Ozan Bingöl'ün paylaştığı açıklamanın ardından bir sosyal medya kullanıcısının yorumu dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı “İş mahkemesindeki duruşmam beş yıl sürdü. Borçlarıma kıdem tazminatının yanı sıra %9 yasal faiz de ekleniyor. Tazminat talebinde bulunan işçiye sadece Devlet değil, işveren de yüzde 9 oranında faiz ödemek zorundadır. Bu doğru mu?" şeklinde bir soru sordu.

RESMİ GAZETE'DE KARAR YAYIMLANDI

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; “6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili İşlemlerine İlişkin Kanunun 51 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen geç ödeme faiz oranı, mevzuata göre her ay da ayrı ayrı uygulanan %3,5 olarak belirlendi. 6183 sayılı Kanunun söz konusu hükmü ile.” ifadelerine yer verildi.