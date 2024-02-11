Başvuru yapanlar 3000 TL yardım alacak! Öğrenciler akın akın başvuruya koşuyor

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar, özellikle üniversite öğrencilerini etkisi altına almış durumda. Ailelerinden uzak, farklı şehirlerde eğitim alan gençler, tatil dönemlerinde sevdiklerine kavuşmak için bilet parası bulma konusunda karşılarına çıkan engellerle boğuşuyor. Ancak bu zorluklar artık bir nebze olsun hafifleyecek gibi görünüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "Uzakları Yakın Yapan Destek" projesi, öğrencilere yılda dört kez 3000 TL nakdi destek sağlayarak, bu öğrencilere maddi bir nefes aldırmayı hedefliyor.

Özellikle ailesinden uzakta eğitim gören gençler, yaşadıkları şehirdeki kira artışları ve yurt bulma sorunlarıyla boğuşurken, aileleri de çocuklarının üniversite masraflarını karşılamakta giderek zorlanıyor. İşte tam da bu noktada devreye giren "Uzakları Yakın Yapan Destek," öğrencilere ekonomik bir destek sunarak, yaşadıkları maddi sıkıntılara bir nebze olsun çözüm oluşturmayı amaçlıyor.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurduğu destek programı, öğrencilere her yıl dört kez olmak üzere toplamda 3000 TL ulaşım yardımı vaat ediyor. Bu yardım, gençlere sadece maddi bir katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sevdiklerine daha rahat bir şekilde ulaşabilmelerine olanak tanıyacak. Başvuruların eylül ve mart aylarında alınacağı belirtilirken, öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı'nın resmi internet sitesi veya devlet müdürlükleri üzerinden başvuruda bulunabilecekleri vurgulanıyor.

Bu destekten yararlanmak isteyen öğrenci adayları arasında şu kriterlere uygun olanlar bulunuyor:

İkamet edilen adresin dışında bir üniversitede eğitim görenler

Ailelerinden uzakta yaşayanlar

Mali durumunun yetersiz olduğunu belgeleyenler

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi

Öğrenci olduğunu kanıtlayan belge

İkamet belgesi

Mali durum belgesi

Bu destek programı, gençleri ekonomik sıkıntılarından bir nebze olsun kurtarıp, sevdiklerine daha yakın hissettirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, başvurularını zamanında yaparak bu fırsattan en iyi şekilde yararlanabilir, aileleriyle geçirdikleri zamanı daha anlamlı kılabilirler. "Uzakları Yakın Yapan Destek," gençlerin yanında, sevdiklerine olan özlemi bir nebze de olsa hafifletmeye hazırlanıyor.