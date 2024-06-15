Bayrama özel 400 TL cep harçlığı dağıtılacak! O bankada hesabı olan yaşadı

Halkbank, çeşitli finansal destek kampanyaları aracılığıyla müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayram öncesi sunulan 400 Türk Lirası değerindeki ödül, ek gelir arayışında olan müşteriler için kaçırılmaması gereken bir avantaj olarak kabul ediliyor.

Halkbank'tan Bayram Kampanyası: Katılım Detayları Web'de!

Halkbank müşterileri, bankanın bayram kampanyasına katılım ayrıntıları için Halkbank'ın internet sitesine göz atabilirler. 400 TL'lik bayram bonusundan yararlanmak için, hesaplarınızı zaman kaybetmeden incelemenizi hatırlatırız.