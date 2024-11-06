Borsa İstanbul'da Güne Yükselişle Başlangıç

Borsa İstanbul'da Yükseliş Başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne %0,34 yükselişle 8.647,94 puandan işlem görerek başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 29,37 puan ve %0,34 değer kazandı.

Sektörel Gelişmeler

Bankacılık endeksi %0,35, holding endeksi ise %0,40 değer kazanırken, sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan inşaat sektörü %1,06 artış gösterdi. Diğer taraftan, en fazla kaybettiren sektör ise %0,19 ile metal ana sanayi oldu.

Piyasalardaki Karışıklık

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, günü %0,52 değer kaybıyla 8.618,57 puanda kapatmıştı. Küresel piyasalarda ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesi belirsizlik hakimken, kesin olmayan verilere göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris ile olan yarışta önde gidiyor.

Varlık Fiyatları Üzerindeki Etkiler

Seçim sonuçlarının, ABD’nin ekonomik politikalarında değişiklikler yaratması ve bunun varlık fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Dolar endeksi, bu gelişmelerle birlikte %1,7 artışla 105,2 seviyesine yükseldi. Ayrıca, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 15 baz puanlık artışla %4,44 seviyesini gördükten sonra %4,42 seviyesine geriledi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, Trump’ın başkanlık seçilmesi durumunda uygulayacağı politikaların varlık fiyatlarına etki edeceğini belirtiyor. Piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor. Bugün yurt içindeki veri gündemi sakin görünürken, yurt dışında ise ABD başkanlık seçim sonuçlarıyla birlikte Almanya’dan fabrika siparişleri, hizmet sektörü PMI ve Avro Bölgesi’nden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) takip edilecek. Teknik analizler, BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanlarının ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.