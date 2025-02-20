Brent Petrol Fiyatı 75,69 Dolar Seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 75,69 dolardan işlem görüyor. ABD'deki stok artışları ve barış görüşmeleri fiyatları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:02
Brent Petrol Fiyatı 75,69 Dolar Seviyesinde

Brent Petrol Fiyatı 75,69 Dolar Seviyesinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75,69 dolardan işlem görüyor. Dün 76,46 dolara kadar yükselen medya, gün sonunda 75,81 dolar seviyesinde kapanmıştı. Bugün, saat 09.46 itibarıyla yapılan işlemde fiyat, kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 düşerek 75,69 dolara geriledi. Aynı zamanda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72 dolardan işlem buldu.

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün Sebepleri

Petrol fiyatlarının düşüşü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki stokların beklenenden fazla artması ve Rusya-Ukrayna savaşında barış çabaları ile ilişkilendiriliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta, önceki haftaya göre 3 milyon 339 bin varil arttığını bildirdi. Piyasa beklentisi ise stokların yalnızca 2 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi. Bu durum, zayıflayan talebin bir işareti olarak kabul edilerek, petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verilerini gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Barış Görüşmeleri ve Piyasa Üzerindeki Etkileri

Rusya-Ukrayna savaşında barış sağlanabileceğine dair artan beklentiler, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünü destekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de Gelecek Yatırım Girişim Enstitüsü (FII) tarafından düzenlenen zirvede, savaşın sona ermesinin önemine vurgu yaptı. Trump, Rusya ve ABD heyetlerinin Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti ve ateşkes umudunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklayarak, diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için anlaşmaya varıldığını ifade etti. Putin, iki ülkenin, Suriye ve Filistin gibi meselelerde de adımlar attığını vurguladı.

Arz Endişeleri Tazyik Altında Kalabilir

Öte yandan, Ukrayna'nın Kazakistan petrolü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC)'na ait bir petrol pompalama istasyonuna düzenlediği saldırılar da arz endişelerini artırıyor. Saldırı nedeniyle istasyonun kapasitesinde %30 ile %40 arasında bir düşüş yaşanmış olup, onarım sürecinin uzun süreceği kaydediliyor.

Brent petrolünde teknik analizler, 78,69 doların direnç, 74,72 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini göstermektedir.

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