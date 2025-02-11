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Bursa Şeftalisi, 26 Ülkede Lezzetini Yaymaya Devam Ediyor

AB tescilli Bursa şeftalisi 2024'te 10 bin ton ihraç edilerek 26 ülkeye ulaştı, önemli ihracat artışları kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:22
Bursa Şeftalisi, 26 Ülkede Lezzetini Yaymaya Devam Ediyor

Bursa Şeftalisi, Uluslararası Pazarların Gözdesi

Bursa'nın eşsiz lezzetiyle tanınan, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisi, 2024 yılında 26 ülkeye ulaştı ve 10 bin ton ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılına göre miktar bazında %22,7, değer bazında ise %12,9 oranında önemli bir artış kaydedildi.

İhraç Edilen Ülkeler ve Ekonomik Veriler

Geçtiğimiz yıl, 2023'te 8 bin 146 tonu olan dış satım miktarı 10 bin tona ulaşırken, ihracatın değeri de 9 milyon 222 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya, Hollanda ve Ukrayna, en fazla şeftali ihraç edilen ülkeler olurken, buna göre:

  • Rusya: 3 milyon 975 bin dolar
  • Hollanda: 1 milyon 421 bin dolar
  • Ukrayna: 848 bin 73 dolar

Bu üç ülke, toplam ihracatın %57'sini oluşturarak Bursa şeftalisinin yurtdışındaki en önemli pazarları arasında yer aldı.

Bursa Şeftalisi Üretiminde Dikkat Çeken Artışlar

Bursa şeftalisi üreticilerinin Bosna Hersek'e yaptığı dış satımda %644'lük bir artış gözlemlendi. 299 bin 855 dolara ulaşan ihracat, dikkat çekici bir başarıyı simgeliyor. Diğer yandan, Yunanistan'a yapılan şeftali ihracatı %761 artışla 95 bin 670 dolara, Moldova'ya %619 artışla 33 bin 843 dolara yükseldi.

Yeni Pazarlar ve Gelecek Beklentileri

KKTC'ye yapılan ihracat da %219'luk artışla 20 bin 386 dolara çıkarken, Kuzey Makedonya'ya yapılan şeftali satışı %170 artışla 146 bin 866 dolara ulaştı. Ayrıca, Polonya, Kırgızistan ve İsviçre gibi yeni pazarlara da Bursa şeftalisi gönderilmeye başlandı.

Bursa şeftalisinin uluslararası piyasadaki başarısı, zengin aroması ve kaliteli ürünü ile dünya genelinde takdir edilmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri, bu artışların süreceğine inanıyor.

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