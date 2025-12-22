DOLAR
Çermik Sanayi Sitesi 3. Etap İnşaatı Başladı

Diyarbakır Çermik'te 2015'te başlayan sanayi sitesinin 3. etabı için inşaata başlandı; 13 işyeri Mart'ta temeli atılacak, hedef toplam 100 işyeri.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:34
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak proje, Mart ayında yeni etabı ile büyüyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yapımına 2015 yılında başlanan Çermik Sanayi Sitesi için üçüncü etap çalışmaları resmen başladı. Birçok meslek grubunu bünyesinde barındıran site, ilçede yüzlerce kişiye istihdam sağlıyor.

Projede her bir işyerinin 200 metrekare ve 7 metre yüksekliğinde olduğu belirtiliyor. Toplamda 100 işyerinden oluşması planlanan sitede, birinci etapta 58, ikinci etapta 18 işyeri tamamlanarak hizmete girdi. Üçüncü etapta ise 13 işyeri yapılacak ve temelinin mart ayında atılacağı açıklandı.

Çermik Sanayi Sitesi Başkanı Abdurrahman Kazan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kooperatifin kuruluş ve inşa sürecini şöyle anlattı: 'Sanayi Sitesi kooperatifi 2011 yılında kurulmuş olup 4 yıla kadar ortaklarını toplamış ve arsasını satın alarak inşaatına 2015 yılında başlanmıştır. Projemiz her bir işyeri 200 metrekareden oluşup yedi metre yüksekliğinde olup toplamda 100 işyerinden oluşmaktadır. İlk etapta 58, ikinci etapta 18 işyeri yapıldı. Üçüncü etapta da 13 işyeri mart ayında temeli atılarak yapımına başlanılacak.'

Kazan, kooperatifin topladığı aidatlarla projenin kendi imkanlarıyla hayata geçirildiğini, süreç boyunca birçok zorlukla karşılaşıldığını ancak azimle çalışılarak projenin tamamlandığını vurguladı. 'Kooperatifimiz Çermik’in çehresini değiştirmiş, ilçenin mimarisine ayrı bir güzellik katmış, turizm beldesi olan ilçemize yakışan sanayi sitesini kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün sanatkarlarımızı tek çatı altında toplayarak ilçemize hizmet vermekten ayrıca mutluluk duymaktayım' dedi.

