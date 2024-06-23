EFT ve FAST ile para gönderenler dikkat! Bugünden itibaren yeni sistem başladı

EFT ve FAST işlemleriyle ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EFT VE FAST İŞLEMLERİNDE DÜZENLEMELER

Bankacılık sisteminin giderek teknolojik hale gelmesiyle birlikte Merkez Bankası dijital kararlarını paylaşmaya devam ediyor. Yapılan son düzenlemelerle birlikte FAST sisteminde Ödeme İste Katman Servisi devreye girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte artık borçların rahat şekilde istenebilmesi ve kolay şekilde gönderilmesi hedefleniyor. Kullanıcıların para gönderme işlemlerinin daha rahat ve teknolojik şekilde yapılması hedefiyle yürürlüğe giren Ödeme İste Katman Servisi ile birlikte iki kişi arasında olan para gönderme işlemleri alacaklı kişinin isteğiyle başlatılacak.





Bu düzenlemeyle birlikte iletişim ve onay mekanizması kullanılacak. Bu sisteme birlikte ilerleyen günlerde e-ticaret, elektronik talimat ve kurumsal fatura ödemelerinin de rahat şekilde yapılabilmesi planlanıyor. FAST sistemi ile birlikte çalışan bu yeni sistem 7/24 kullanılabilecek ve şeffaf ve güvenilir şekilde para transferi yapılmasını sağlayacak. 2023 senesi itibariyle bu düzenlemeden 36 kişinin faydalandığı da biliniyor. Merkez Bankası tarafından yürürlüğe giren Ödeme İste Katman Servisi ile birlikte alacaklı kişi borcunu karşı taraftan talep edebilecek ve karşı taraf ödemeye onay verdiği zaman belirlenen tutar direkt olarak alacaklının hesabına aktarılacak.