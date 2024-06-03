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ENAG’dan Mayıs ayı enflasyon verileri açıklaması: Yüzde 120

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. ENAG tarafından elde edilen verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs’ta yüzde 5.66 oranında bir artış gösterdi. E-TÜFE’nin bir yıllık artışı ise yüzde 120.66 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:46
ENAG’dan Mayıs ayı enflasyon verileri açıklaması: Yüzde 120

Bağımsız ekonomistler ve akademisyenler tarafından oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mayıs ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. ENAG tarafından elde edilen ve paylaşılan verilere göre, Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksinde (E-TÜFE) 5.66 oranında bir artış gerçekleşti. E-TÜFE’nin son bir yıl içindeki artışı ise yüzde 120.66 olarak açıklandı.

ENAG’ın Nisan ayı enflasyon tahminin yüzde 5.02, yıllık E-TÜFE artışı ise yüzde 124.36 olarak açıklanmıştı.

ENAG’ın araştırmasında yer alan bilgilere göre, en yüksek artış ‘ev eşyası’ kategorisinde görüldü.

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