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EPDK 17 Şirkete Lisans Verdi

EPDK, elektrik ve petrol piyasasında 17 şirkete lisans vererek yeni yatırımları destekliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:19
EPDK 17 Şirkete Lisans Verdi

EPDK'den Lisans Verme Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete çeşitli lisanslar vererek enerji sektöründe faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor.

Verilen Lisanslar

EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 10 şirket için üretim lisansı ve 4 şirket için tedarik lisansı verildi. Bu yeni lisanslar, sektördeki rekabeti ve yatırım potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Sonlandırılan Lisanslar

Öte yandan, elektrik piyasasında 2 şirketin üretim lisansı ile 3 şarj ağı işletmecisinin lisansının sona erdirildiği bildirildi. Bu adım, piyasa düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşti.

Petrol Piyasanında Verilen Lisanslar

Petrol sektörü için, 1 ihrakiye teslimi lisansı, 1 dağıtım lisansı ve 1 depolama lisansı verildi. Ayrıca, bir şirketin ihrakiye lisansının süresi uzatıldı. Bu düzenlemeler, petrol piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla yapıldı.

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