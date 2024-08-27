Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'nde Yeşil Enerji Dönüşümü

Erzurum'daki Sanayiciler Güneş Enerjisiyle Tasarruf Sağlıyor

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren 17 firma, kurdukları güneş enerjisi santralleri (GES) sayesinde enerji maliyetlerini düşürerek sürdürülebilir bir üretim modeline geçiş yapıyor.

Bölge Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Erzurum 1. OSB Bölge Müdürü İhsan Ateş, gerçekleştirilen projelerin önemine vurgu yaparak, "Bölge Müdürlüğümüzün aylık elektrik tüketimi 3 milyon kilovatsaat. GES'lerden 1,5 milyon kilovatsaat enerji üreterek ciddi bir tasarruf sağlıyoruz" dedi. Bölgedeki Firmaların GES Yatırımları

Ateş, OSB'deki 12 firmanın kendi çatılarında GES kurarak, 5 firmanın da dışarıda güneş enerjisi santralleri ile enerji ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Üretilen enerjinin OSB içindeki toplam enerji tüketiminin %50'sine denk geldiğini belirtirken, bunun sanayicilere ekonomik olarak önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Gelecek Projeleri

İhsan Ateş ayrıca, Dünya Bankası kredisi ile hayata geçirilecek 3,5 megavatlık güneş enerjisi projesinin ihalesinin Eylül ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ekonomik ve Stratejik Faydalar

OSB içerisindeki ambalaj üretimi yapan Osman Boz, 2022 yılında çatılarına kurdukları GES ile enerjide kıymetli tasarruflar sağladıklarını belirtirken, maliyetlerin düşürülmesinin yanı sıra, enerji bağımsızlığının da önemine dikkat çekti. Boz, "Bu yatırım sadece ekonomik değil, stratejik bir gereklilik olmalıdır." dedi. Ayrıca, güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, yetkililere çağrıda bulundu.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan 17 firma, kurduğu güneş enerjisi santralleri (GES) ile enerji maliyetlerini düşürüyor.