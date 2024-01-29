Gram altın o rakamı görecek! Malesef diyerek tarih verdiler

Yatırımcılarınn yakından takip ettiği isimlerden piri olan Hatice Kolçak, piyasada yaşanacak yeni gelişmeleri değerlendirdi ve bu bağlamda dikkat çeken sayısal tahminlerde bulundu. Sayısal tahminleriyle altına dikkat çeken Kolçak, altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli bilgiler paylaştı.

Haftalık değerlendirmelerde bulunan ve piyasaya ilişkin tahminlerini paylaşan Hatice Kolçak, bu kez piyasaya ilişkin önemli gelişmelerin yaşandığını ve altın piyasasının yükselişiyle dikkat çekti. Altın piyasasının yükselişinin devam edip etmeyeceği yönünde öngörüsünü paylaşan Hatice Kolçak, beklentilerini dijital ortamda yayınladı. Hatice Kolçak'ın piyasalara ilişkin son değerlendirmeleri şöyle;

"Temel perakende satışlarında beklenti geçtiğimiz ay ile aynı"





Bu haftanın önemli olaylarına ilişkin öngörülerini aktaran Hatice Kolçak, yaptığı açıklamada

“Bu haftanın en dalgalı günü Çarşamba, dalgalı geçecek bir gün. Burada perakende satışlar enflasyonun ölçümü açısından önem taşıyor. Enflasyon geçen hafta arttı. Burada da bir bakıma enflasyonun nereye gideceğini göreceğiz. Çekirdek perakende satışlarda büyük bir değişiklik yok, beklentiler kabaca geçen ayla aynı, %0,2." şeklinde konuştu.

Değişen piyasa koşullarına ilişkin konuşan Hatice Kolçak, “Dolayısıyla artış beklentisi yok. Fakat, perakende satışların sırasıyla %0,3 ve %0,4 artması bekleniyor. Temel beklentilerde paralel bir değişiklik olmadı ancak perakende satışlar bir miktar arttı. Aynı gün FED üyelerinin konuşmaları da olacak. Fed üyelerinin bu konuşmaları volatilite yaratacak." dedi.

"2 bin 74 doların doların olması gerekir"

Hatice Kolçak, daha önce de bahsettiği çarşambaya ilişkin açıklamasına devam ederek şunları söyledi:

“Çarşamba gününü not etmenizi, bir kenara yazmanızı tavsiye ederim. Bu hafta Kızıldeniz'i müzakere masasında tutacağız. Burada olayların gelişip hareketlenmesi, jeopolitik risklerin artması ve yayılması fiyatları da etkiliyor."

Kolçak daha sonra altının onsuna ilişkin eleştirel değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:

“2.074 doların üzerine çıkmak bundan daha fazlasını gerektirir. Artmaya devam etmesi için bu sayıyı aşması gerekiyor. Ama şu anda burada duruyor, 2 bin 40, 2 bin 50, 2 bin 60, 2 bin 74 dolar geçilemez, geri döndük, bu güçlü bir direnç noktası. Onları bir kenara bırakın. Bu hafta da söylediğim gibi ciddi jeopolitik risk olmadığı sürece, yani büyük gelişme olmadığı sürece 2,74 doların üzerine çıkması pek mümkün değil.”