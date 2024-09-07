Güvenli Gıda Hakkında Uyarılar: Bakan Yumaklı Tokat'ta Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Güvenli Gıda Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleştirdiği açıklamalarda, güvenli gıda ile ilgili denetimlerin sürdüğünü vurguladı. Alo 174 hattı üzerinden vatandaşların, gıda güvenliğiyle ilgili herhangi bir uygunsuzluk tespiti durumunda kendilerine ulaşabileceklerini belirtti. Yumaklı, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir tolerans gösterilmeyeceğini ifade etti.

Denetimlerin Kapsamı ve Ceza Uygulamaları

Yumaklı, son 8 ayda yaklaşık 900 bin denetim yapıldığını ve bu süreçte 13 bin 500 işletmeye 700 milyon TL civarında ceza uygulandığını aktardı. Ayrıca, 310 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

Çiçekçilik Sektöründeki Yatırımlar

Tokat'ın çiçekçilik sektörü ile ilgili önemli bilgiler veren Yumaklı, "Bugünkü değeri itibarıyla yaklaşık 1 milyar TL tutarında bir yatırım var" dedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle bu yatırımın yapıldığını belirten Bakan, Anadolu'da kesme çiçekçiliğin ekonomik değerinin arttığını vurguladı.

İhracat ve Ekonomik Katkılar

Türkiye'de süs bitkisi üretiminin yaklaşık 58 bin dekar alanda yapıldığını kaydeden Yumaklı, bunun %70'inin dış mekan, %30'unun ise iç mekan ve kesme çiçeklerden oluştuğunu açıkladı. Ayrıca, bu alanda yaklaşık 105 milyon dolar ihracat yapıldığını belirtti ve Tokat'ın iklimi ve toprağı açısından bu yatırımlara uygun olduğunu ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Bakan Yumaklı, Tokat'ın çiçekçilik alanında gelecekte önemli bir merkez olacağına inandığını ve üretim ile yatırım yapanları tebrik etti. İncelemelerinde Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Yusuf Beyazıt ile diğer ilgililerin kendisine eşlik ettiğini sözlerine ekledi.