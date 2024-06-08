Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,3 0,25%
EURO
34,87 -0,87%
ALTIN
2.371,78 -3,17%

Hyundai gemileri yaktı! O modeline tamı tamına 75 bin TL indirim yaptı!

Hyundai'nin son açıklamasıyla beraber i20 modelinin güncel fiyatı da belli oldu.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 11:28
Hyundai gemileri yaktı! O modeline tamı tamına 75 bin TL indirim yaptı!

Otomobil sahibi olmak isteyenler, haziran ayının ilk günlerindeki güncel fiyatlarına bakmaya devam ederken şirketler geçen ay olduğu şekilde haziran ayında da yenilenen güncel fiyatlara ilişkin bilgi veriyor. Bu kapsamda i20 modelinin güncel fiyatı da açıklandı. Araba almak isteyenler 5 Haziran itibarıyla güncellenen fiyat listesini de merak ediyor.

Hyundai i20 Fiyat Listesi 2024

Hyundai'nin resmi internet sitesinde 5 Haziran'da yayınlanan listede i20 modelinin güncel promosyon fiyatı şu şekilde:

Hyundai i20 Fiyat Listesi 2024

1.2 MPI 84 PS Jump: 895.000 TL

1.4 MPI 100PS Jump: 975.000 TL

1.4 MPI 100PS Style: 1.035.000 TL

1.4 MPI Style Limited Edition: 1.105.000 TL

1.4 MPI 100PS Elite: 1.115.000 TL

1.0 T 100PS Jump: 1.075.000 TL

1.0 T 100PS Style: 1.125.000 TL

1.0 T 100PS Elite: 1.215.000 TL

Hyundai Haziran 2024 kampanyası

Hyundai i20 modelinin güncel fiyatları 1 Haziran'da 895.000 TL'den başlayıp 1.215.000 TL'ye kadar çıkıyor. Belirtilen fiyatların yarısı kırsal kesimde de sorgulandı. Hyundai'den yapılan açıklamaya göre 114.000 TL değerinde 12 ay vadeli finansman fırsatı %0 faiz fırsatıyla sunulurken, Hyundai'nin resmi internet sitesinde kampanya detaylarına ilişkin bilgi içeriği şu şekilde:

"Program 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında geçerlidir. Belirtilen kampanya yalnızca kişisel kullanım amacıyla araç satın alan gerçek kişilerin yer aldığı kredi kampanyaları için geçerlidir.

Finans kredilerinde %0 faizli kredi kampanyası, yalnızca kredi koruma sigortası ve araç değer sigortası ürünlerini satın almanız durumunda geçerlidir. Ödül ücreti, krediden yararlanmak için tek seferlik bir ücret olup, verilen toplam kredi miktarının binde beşi ile sınırlıdır. Tahsis ücretinin %15'i tutarındaki BSMV müşteri tarafından ödenecektir.

Örneğin 12 ay vadeli %0 faizli 114.000 TL'lik eşit taksitli kredi için söz konusu taşıt kredisinin toplam basit aylık ve yıllık maliyeti sırasıyla %0,0995 ve %1945'tir. Kampanya döneminde BDDK düzenlemeleri kapsamında taşıt kredisi kısıtlamaları geçerli olacaktır. Hyundai Assan önceden haber vermeksizin fiyat ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. Kampanyalar stoklarla sınırlı olmakla birlikte program yetkili Hyundai bayilerinde geçerlidir.

Detaylı bilgi alabilmek adına en yakın Hyundai yetkili satıcısı ile iletişime geçebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası tek işleme 750 TL ödeyecek! Eski yeni tüm müşteriler yararlanabilir

İŞKUR çok sayıda temizlik personeli alımı yapacak! KPSS şartı yok, yüksek maaş avantajıyla

Parasını çeken koşa koşa ona yatırıyor! Altın kahini zengin olmanın formülünü verdi

Güneş kremleri, temizlik seti geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Asgari ücretli çalışanlara son dakika şoku! Maaşı 17 bin TL olanlar...

Yapı Kredi'de hesabı olan hemen baksın! Tam 6 ay ücretsiz olacak

Tatil ürünleri en ucuz fiyata geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Hyundai gemileri yaktı! O modeline tamı tamına 75 bin TL indirim yaptı!

Parasını çeken koşa koşa ona yatırıyor! Altın kahini zengin olmanın formülünü verdi

Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek imzaya en az bu miktar geri ödemesiz verilecek

Sürücülerin sadece 25 günü kaldı! Hızlı olan dev akaryakıt indiriminden yararlanacak

Toplu ulaşımda bedava kararı! 07.00 15.00 arası bedava olacak

Ziraat Bankası tek işleme 750 TL ödeyecek! Eski yeni tüm müşteriler yararlanabilir

Promosyon rakamı arşa çıktı! Tamı tamına 58 bin TL tek seferde hesaba yatacak

İŞKUR çok sayıda temizlik personeli alımı yapacak! KPSS şartı yok, yüksek maaş avantajıyla

Güneş kremleri, temizlik seti geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu