Hyundai gemileri yaktı! O modeline tamı tamına 75 bin TL indirim yaptı!

Otomobil sahibi olmak isteyenler, haziran ayının ilk günlerindeki güncel fiyatlarına bakmaya devam ederken şirketler geçen ay olduğu şekilde haziran ayında da yenilenen güncel fiyatlara ilişkin bilgi veriyor. Bu kapsamda i20 modelinin güncel fiyatı da açıklandı. Araba almak isteyenler 5 Haziran itibarıyla güncellenen fiyat listesini de merak ediyor.

Hyundai i20 Fiyat Listesi 2024

Hyundai'nin resmi internet sitesinde 5 Haziran'da yayınlanan listede i20 modelinin güncel promosyon fiyatı şu şekilde:





1.2 MPI 84 PS Jump: 895.000 TL

1.4 MPI 100PS Jump: 975.000 TL

1.4 MPI 100PS Style: 1.035.000 TL

1.4 MPI Style Limited Edition: 1.105.000 TL

1.4 MPI 100PS Elite: 1.115.000 TL

1.0 T 100PS Jump: 1.075.000 TL

1.0 T 100PS Style: 1.125.000 TL

1.0 T 100PS Elite: 1.215.000 TL

Hyundai Haziran 2024 kampanyası

Hyundai i20 modelinin güncel fiyatları 1 Haziran'da 895.000 TL'den başlayıp 1.215.000 TL'ye kadar çıkıyor. Belirtilen fiyatların yarısı kırsal kesimde de sorgulandı. Hyundai'den yapılan açıklamaya göre 114.000 TL değerinde 12 ay vadeli finansman fırsatı %0 faiz fırsatıyla sunulurken, Hyundai'nin resmi internet sitesinde kampanya detaylarına ilişkin bilgi içeriği şu şekilde:

"Program 1 Haziran – 30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında geçerlidir. Belirtilen kampanya yalnızca kişisel kullanım amacıyla araç satın alan gerçek kişilerin yer aldığı kredi kampanyaları için geçerlidir.

Finans kredilerinde %0 faizli kredi kampanyası, yalnızca kredi koruma sigortası ve araç değer sigortası ürünlerini satın almanız durumunda geçerlidir. Ödül ücreti, krediden yararlanmak için tek seferlik bir ücret olup, verilen toplam kredi miktarının binde beşi ile sınırlıdır. Tahsis ücretinin %15'i tutarındaki BSMV müşteri tarafından ödenecektir.

Örneğin 12 ay vadeli %0 faizli 114.000 TL'lik eşit taksitli kredi için söz konusu taşıt kredisinin toplam basit aylık ve yıllık maliyeti sırasıyla %0,0995 ve %1945'tir. Kampanya döneminde BDDK düzenlemeleri kapsamında taşıt kredisi kısıtlamaları geçerli olacaktır. Hyundai Assan önceden haber vermeksizin fiyat ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. Kampanyalar stoklarla sınırlı olmakla birlikte program yetkili Hyundai bayilerinde geçerlidir.

Detaylı bilgi alabilmek adına en yakın Hyundai yetkili satıcısı ile iletişime geçebilirsiniz.