İhtiyaç kredilerini kasıp kavuracak fırsat! 3 banka acil onaylı düşük faiz imkanı ile kredi veriyor

Artan enflasyon rakamları hayat pahalılığını da beraberinde getirirken, gerek ürün gerekse de hizmet zamları vatandaşın cebini zorlamaya devam edyor. Maddi imkansızlıklar içinde bir de artan politika faizleri evdeki hesapların çarşıya uymamasına mahal verip, kredi kullanım konusunda da imkansızlıkları beraberinde getiriyor.

TCMB tarafından ay ay açıklanan politika faizleri TL'nin değer kazanması ve enflasyonun dengelenmesi adına artırım kararı ile devam ederken, geçtiğimiz ay yüzde 500 artış ile yüde 50'ye yükseltilmişti. Bu yükselişler kredi ve kredi kartı faizlerinde de artışlara mahal verebiliyor. Bu artışlar kullanılan kredinin geri ödemesini yükseltirken, vatandaşın cebinen daha fazla tutar çıkmasına mahal veriyor. Bu ödemeler konusunda bankalar tarafından zaman zaman düzenlenen düşük faizli krediler dikkatleri üzerine topluyor. Bankalar tarafında belirlenen tutarlara göre faiz orano ile yeni kredi destekleri sağlanıyor. Son ay bankaların açıkladığı kredi kampanyalarında en çok dikkat çeken oranaları, ING Bank, ICBC BAnk ve Kamu bankaları sağlıyor





ICBC BANKA KREDİ KAMPANYASI

Bİr süredir ülkemizde işleyişini sürdüren Çin merkezli ICBC Bank ihtiyaç kredisi kampanyasında yüzde 3,29 oranı ile düşük faizli kredi kampanyalarının en uygunu olarak ilan edilirken, 1.000 TL - 50.000 TL kredi kullanımlarında faiz oranını % 3,29 olarak açıklamış bulunuyor.

ING BANK KREDİ KAMPANYASI

ING Bank tarafında turuncu ekstralılara özel olarak bir süredir devam eden kampanyada ilk kez turuncu ekstralı olarak kredi kllanacak olan bireye yüzde 3,87 oranında faiz imkanı sunuluyor.





VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

VakıfBank'ta kredi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olan bireye özel olarak başlatılna kampanyada krediler diğer bankaların oranlarına inat ortalamanın altında seyrediyor. Vakıfbank minumum 3, maksimum 36 ay vade ile 3.69 faiz oranını açıklamış bulunuyor.

Bu üç bankanın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında vadeler bankacılık kuralları gereğince işliyor. 50 bin lira kredi kullanacak olan birey 36 ay vade seçeneğini seçip, uzun vadede düşük faiz imkanından faydlanabiliyor.