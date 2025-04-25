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İnşaat ve İş Makinesi Sektörünün Geleceği TOBB'da Görüşüldü

TOBB’da düzenlenen MEGATRENDS 2030 toplantısında Türkiye'nin inşaat ve iş makineleri sektörünün geleceği masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:53
İnşaat ve İş Makinesi Sektörünün Geleceği TOBB'da Görüşüldü

İnşaat ve İş Makineleri Sektörünün Geleceği TOBB'da Görüşüldü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Makine ve Teçhizat İmalatı Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin iş makineleri sektöründeki potansiyelini vurguladı. Karavelioğlu, "Son 24 yılda dünya makine ihracatı üç misline katlandı, Türkiye'nin makine ihracatı da 16 misline çıktı. Dünyanın en büyük makine pazarlarından biri Türkiye'dir," dedi.

TOBB ev sahipliğinde düzenlenen MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve KOMATEK fuarcılığının işbirliği ile gerçekleştirildi. Toplantıda dünya ticaretinin geçen yıl %3.7'lik rekor bir artışla 33 trilyon dolara ulaştığı ve makine ile tesislerin bu büyümede önemli bir payı olduğu ifade edildi.

Karavelioğlu, Türkiye'nin en rekabetçi ürünlerinin uzun yıllardır makineler olduğunu belirterek, bu konudaki verileri katılımcılar ile paylaştı. Ayrıca, TOBB Türkiye Uluslararası Müteahhitlik Meclisi ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, etkinliğin tüm inşaat ve altyapı sektörleri için geleceğe dair önemli öngörüler sunduğunu dile getirdi.

Eren, "Yaşadığımız bu dönüşüm süreci, sektörlerimizin faaliyetlerini ve stratejik planlarını yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor," dedi. Ayrıca risklerin ve fırsatların zamanında analiz edilmesinin, rekabet gücünü korumak için kritik olduğunu vurguladı. Özellikle sürdürülebilirlik, yeşil enerji ve karbon nötr hedeflerin iş yapma biçimlerini yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, raporun inşaat ve iş makineleri alanlarında 5 yıllık veri odaklı öngörüler ve stratejiler sunduğunu kaydetti. Yavuz, "Bu çalışmanın, sektörümüzün geleceğine yön verecek somut politikaların şekillenmesinde önemli bir referans noktası olacağına inanıyorum," dedi. Konuşmaların ardından raporun sunumu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve KOMATEK fuarcılık işbirliğinde inşaat ve iş makineleri sektörüne ilişkin MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve KOMATEK fuarcılık işbirliğinde inşaat ve iş makineleri sektörüne ilişkin MEGATRENDS 2030 Raporu Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

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