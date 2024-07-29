İŞKUR İBB'ye kamu personeli alacak! 30 Temmuz son, hemen başvuru yapın

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. yeni bir iş ilanı yayımlayarak hem deneyimli hem de işinde uzman olan bir pazarlamacı alınacağını duyurdu. Yapılan duyuruda yalnızca 1 personelin alınacağı aktarılırken, tüm detaylar da netleşti. Hatada 40 saat çalışma seçeneği sunulacağı öğrenilen ilanın detayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden de yayımlandı. Başvuruların ise İBB Kariyer sitesi üzerinden yapılacağı vurgulandı. İşte ilana dair tüm detaylar…

Pozisyon: Pazarlama Uzmanı



Çalışma Saatleri: Haftada 40 saat, 08:00 - 16:30 arasında



İş Süresi: Daimi



Başvuru Tarihleri: 26 Temmuz - 30 Temmuz



Başvuru Adresi: İstanbul Kariyer İBB



Başvurular internet üzerinden yapılacak olup, mülakat zamanı ve yeri SMS ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.



İşin detayları neler?

İş ilanına göre işin detayları şöyle:

Pazarlama uzmanı olarak, kurumun kültürel varlıklarının ve etkinliklerinin tanıtımı ve pazarlaması yapılacak. Görevler arasında ise şunlar bulunacak:



Kuruma ait müze, kitap, eserler, etkinlikler ve mekanların pazarlanması



Marka iletişimi, medya iletişimi ve kurum içi iletişim faaliyetlerinin planlanması



360 derece pazarlama faaliyetleri kapsamında saha iletişimi, online-offline iletişim ve kurum içi iletişim gibi çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi



Pazarlama faaliyetleri kapsamında üretilen basılı ve online görsellerin tasarım süreçlerinde görev almak ve takibini yapmak



İletişim faaliyetleri kapsamında ilgili markalarla iş birliği ve takip süreçlerini yönetmek



Planlanan projelerin hedeflerini kontrol etmek ve bütçe uyumunu sağlamak



Aranan nitelikler neler?

En az 3-5 yıl pazarlama deneyimi



Üniversitelerin pazarlama bölümlerinden mezun olmak



İyi derecede İngilizce bilgisi



MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek



Planlama ve organizasyon becerisi



Satış fırsatlarını artırma yeteneği



Müşteri skalası oluşturma



İş ve zaman yönetimi



Devlet kademeleri ve bürokrasi, protokol bilgisi



Başvuru için gerekenler neler?

Özgeçmiş

Bu niteliklere sahipseniz ve İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin dinamik ve yaratıcı ekibine katılmak istiyorsanız, 30 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz.



