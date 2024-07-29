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İŞKUR İBB'ye kamu personeli alacak! 30 Temmuz son, hemen başvuru yapın

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş., pazarlama alanında deneyimli ve yetkin bir uzman arayışına girdi. Eğer sizler de bu dinamik ekibin bir parçası olmak istiyorsanız, işte aranan nitelikler ve başvuru süreci hakkında bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:48
İŞKUR İBB'ye kamu personeli alacak! 30 Temmuz son, hemen başvuru yapın

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. yeni bir iş ilanı yayımlayarak hem deneyimli hem de işinde uzman olan bir pazarlamacı alınacağını duyurdu. Yapılan duyuruda yalnızca 1 personelin alınacağı aktarılırken, tüm detaylar da netleşti. Hatada 40 saat çalışma seçeneği sunulacağı öğrenilen ilanın detayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden de yayımlandı. Başvuruların ise İBB Kariyer sitesi üzerinden yapılacağı vurgulandı. İşte ilana dair tüm detaylar… 

  • Pozisyon: Pazarlama Uzmanı
  • Çalışma Saatleri: Haftada 40 saat, 08:00 - 16:30 arasında
  • İş Süresi: Daimi
  • Başvuru Tarihleri: 26 Temmuz - 30 Temmuz
  • Başvuru Adresi: İstanbul Kariyer İBB
  • Başvurular internet üzerinden yapılacak olup, mülakat zamanı ve yeri SMS ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.

İşin detayları neler? 

İş ilanına göre işin detayları şöyle: 

  • Pazarlama uzmanı olarak, kurumun kültürel varlıklarının ve etkinliklerinin tanıtımı ve pazarlaması yapılacak. Görevler arasında ise şunlar bulunacak:
  • Kuruma ait müze, kitap, eserler, etkinlikler ve mekanların pazarlanması
  • Marka iletişimi, medya iletişimi ve kurum içi iletişim faaliyetlerinin planlanması
  • 360 derece pazarlama faaliyetleri kapsamında saha iletişimi, online-offline iletişim ve kurum içi iletişim gibi çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi
  • Pazarlama faaliyetleri kapsamında üretilen basılı ve online görsellerin tasarım süreçlerinde görev almak ve takibini yapmak
  • İletişim faaliyetleri kapsamında ilgili markalarla iş birliği ve takip süreçlerini yönetmek
  • Planlanan projelerin hedeflerini kontrol etmek ve bütçe uyumunu sağlamak

Aranan nitelikler neler?

  • En az 3-5 yıl pazarlama deneyimi
  • Üniversitelerin pazarlama bölümlerinden mezun olmak
  • İyi derecede İngilizce bilgisi
  • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek
  • Planlama ve organizasyon becerisi
  • Satış fırsatlarını artırma yeteneği
  • Müşteri skalası oluşturma
  • İş ve zaman yönetimi
  • Devlet kademeleri ve bürokrasi, protokol bilgisi

Başvuru için gerekenler neler? 

Özgeçmiş

Bu niteliklere sahipseniz ve İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin dinamik ve yaratıcı ekibine katılmak istiyorsanız, 30 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. 

ibb iş ilanı

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