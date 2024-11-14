İSO Akademi Eğitim Programı Tanıtıldı

İSO Akademi'nin Eğitim Programı Tanıtıldı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Türkiye'nin eğitime erişimle ilgili bir problemi olmadığını vurgulayarak, "Okul dışı ortamlardan kaynaklanan eşitsizlikleri en aza indirgemenin zorunlu olduğunu" belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafındanTürkiye'nin nitelikli insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla kurulan İSO Akademi yeni eğitim programını basın toplantısında tanıttı. Toplantıya, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliği yaparken, İstanbul Valisi Davut Gül de katılımcılar arasındaydı.

Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Nitelik

Özer, eğitim alanında önemli adımlar atıldığını belirterek, "Son 20 yılda eğitime erişim konusunda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Temel eğitimde okullaşma oranı yüzde 99'un üzerine çıktı. Bundan en çok faydalananlar sosyal ekonomik olarak dezavantajlı kesimler ve kız çocuklarıdır" dedi.

Okulların Rolü

Özer, eğitimdeki eşitsizliklerin okullarda değil, okul dışı ortamlarda üretildiğini ifade ederek, eğitimin kişiselleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerine yönelik eğitim programlarının önemine vurgu yaptı.

Vali Gül'ün Açıklamaları

İstanbul Valisi Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi ve 95 ödev evini 300'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Eğitimin sadece akademik başarıdan öte, sosyalleşme süreçlerine de katkı sağladığını ifade etti.

Teknolojik Gelişmeler ve İnsan Kaynağı

Erdal Bahçıvan, endüstriyel robot sayısının dünya genelinde 4,3 milyona ulaştığını ve bu durumun yeni becerilere ihtiyaç doğurduğunu kaydetti. 21. yüzyılın eğitiminde hayat boyu öğrenmenin önemi vurgulandı.

Bahçıvan, eğitim sisteminin sürekli dinamik kalması gerektiğini ifade ederek, İSO Akademi'nin sunduğu Mini MBA ve çeşitli sertifika programları sayesinde yaklaşık 200 bin katılımcıya ulaştığını belirtti. Yeni dijital eğitim yönetim sisteminin de kullanıma sunulacağını dile getirdi.

Panel Tartışmaları

Açılış konuşmalarının ardından "Geleceğin Eğitim Stratejileri: Yenilikçi İş Dünyası İçin Beceri Setleri" başlıklı bir panel düzenlendi. Toplantıda New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin de konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.