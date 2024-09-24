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İstanbul Piyasalarda Gün Ortası Değerlendirmesi

İstanbul serbest piyasada döviz kurları yükselirken BIST 100 endeksi değer kazandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:12
İstanbul Piyasalarda Gün Ortası Değerlendirmesi

İstanbul Serbest Piyasada Güncel Durum

İstanbul serbest piyasada dolar 34,1450 liradan, avro ise 38,0610 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Yükselişte

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla 10.056,83 puana erişti. Dün 9.887,75 puandan kapanan endeks, güne 23,66 puan ve %0,24 artışla 9.911,41 puandan başladı.

Saat 13:00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 169,08 puan ve %1,71 artışla 10.056,83 puana yükseldi. İlk yarıda en düşük 9.878,57, en yüksek ise 10.076,99 puan görüldü.

Sektörel Performans

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,51, hizmet endeksi %0,41, mali endek %2,13, teknoloji endeksi %2,36 değer kazandı.

Öne çıkan hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ve Akbank yer alıyor. Endekse dahil 63 hisse değer kazanırken, 32 hissenin değer kaybettiği gözlemlendi.

Uluslararası Piyasa Verileri

Altının ons fiyatı %0,1 artışla 2.631 dolara yükselirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %2 artışla 75 dolardan işlem görmektedir. Ayrıca, avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi ise 144,3 seviyelerinde bulunuyor.

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