İzmir'de Yapay Zeka Zirvesi: Teknolojide Yeni Dönüşüm

İzmir'de Yapay Zeka Zirvesi Düzenlendi

İzmir, yapay zeka teknolojisindeki en son gelişmeleri ele alan büyük bir zirveye ev sahipliği yaptı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, "dönüştüren güç" temasıyla İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Elban'dan İleri Görüşlü Açıklamalar

Zirvenin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, yapay zekanın insanlık tarihinde önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Elban, "Bu teknolojiyi sadece kullanılan değil, üreten ve yön veren taraf olmalıyız" diyerek İzmir'in dijital teknolojilerdeki potansiyeline dikkat çekti.

Vali Elban, İzmir'deki tüm öğretmen ve öğrencileri dijital okuryazar yapmak için sürdürdükleri çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirtti. "Gençlerimizin daha üst eğitim alarak bu alanda yer almalarını arzu ediyoruz" diyen Elban, İzmir'in teknoloji konusunda lider şehir olması için yeni bir serbest bölge kurma çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Vizyonu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapay zekayı şehircilik uygulamalarında kullanmaya başladıklarını ve bu konuda olumlu sonuçlar aldıklarını aktardı. Tugay, teknolojinin şehir yaşamına entegrasyonu ile ilgili geleceğe dair umut verici bir tablo çizdi.

Girişimcilerden İlham Verici Deneyimler

ETkinlik, çeşitli şirket temsilcileri ve girişimcilerin yapay zeka alanındaki başarılı örneklerini ve hikayelerini paylaştığı bir platform haline geldi. Uzmanlar, yapay zeka teknolojisindeki gelişimleri ve kullanım alanlarını detaylandırdı.

Bu zirve, İzmir'in yapay zeka farkındalığını artırarak, gelecekteki teknoloji ekosisteminin oluşturulmasında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İzmir'de düzenlenen zirvede yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, ekosistemi ve kullanım alanları ele alındı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) işbirliğiyle "dönüştüren güç" temasıyla organize edilen zirve, İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Uzmanların yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri, ekosistemi ve kullanım alanlarını ele aldığı zirveye, şirketlerin temsilcileri ve girişimciler katıldı.

İzmir'de düzenlenen zirvede yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler, ekosistemi ve kullanım alanları ele alındı. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) işbirliğiyle "dönüştüren güç" temasıyla organize edilen zirve, İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Uzmanların yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri, ekosistemi ve kullanım alanlarını ele aldığı zirveye, şirketlerin temsilcileri ve girişimciler katıldı.