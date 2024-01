Kırmızı ette indirim bekleyenler arkasına bile bakmadan CarrefourSA marketlere konuştu! Yüzde 27 indirim kampanyası başlatıldı

CarrefourSA market kırmızı ette indirim bekleyen vatandaşlara sevindirici haberi duyurdu. Bir çok ürünün de %27’ye varan indirim kampanyasına imza atan CarrefourSA marketler sayesinde vatandaşların dondurucuları kırmızı etle dolacak. Dana sote, dana kıyma, dana kuşbaşı, kasap köfte, dana but biftek gibi indirimli şekilde kırmızı et satın almak isteyenler, CarrefourSA marketlerde sıra beklemeye başladı. Eğer indirimli şekilde uygun fiyatlarla kırmızı et almak istiyorsanız; tek adresiniz CarrefourSA marketler olmalı. Sizlere avantajlı fırsatlarla sotelik, bifteklik, sarmalık, köftelik ürünlerini satışa çıkartan CarrefourSA marketlerde; şimdiden stoklar tükenmeden ürünlerinizi almayı unutmayın. Dondurucunuz bu hafta kırmızı etle dolup taşacak. İşte kırmızı et indiriminin detayları...

KIYMA, KEBAP, SOTE BİFTEK SARMA HEPSİNDE %27’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

CarrefourSA marketler tarafından başlatılmış bu kampanya doğrultusunda bu sefer kırmızı ette indirim bekleyen vatandaşların yüzleri gülecek. Her hafta yeni bir kampanyaya imza atan CarrefourSA marketler, üstüne üstük her yeni günde de farklı farklı ürünlerde indirim kampanyası başlatarak vatandaşlara ihtiyacı oldukları ürünleri uygun fiyatlarla sunuyor. Bugün başlatmış olduğu kampanya ile kırmızı ette indirim kampanyasına imza atan CarrefourSA marketlerde vatandaşlar; tas kebabı, sote, biftek, sarma, kıyma, kuşbaşı, köfte gibi ürünleri satın almak istiyorlarsa en yakın CarrefourSA marketlere uğrayabilir ya da CarrefourSA marketin online marketi üzerinden sipariş verebilirler. Tabii ki de bu indirimlerin CarrefourSA karta özel olarak uygulandığını söylemeden geçmeyelim. Sizlerde CarrefourSA karta sahipsiniz, bu ürünlerden oldukça uygun fiyatlara faydalanabilirsiniz. Dilerseniz dakikalar içersinde CarrefourSA kart da çıkartabilirsiniz.