Konurlar'da Ceviz Devrimi: İnegöl'de Gençler ve İstanbullular Bahçe Kuruyor

Konurlar'da ceviz üretimi hayatları değiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Konurlar Mahallesinde 20 yıl önce başlayan ceviz yetiştiriciliği, özellikle gençlerin ilgisini çekti ve köye geri dönüşleri hızlandırdı. Tarımsal üretimde ürün deseni ve geniş alanlarıyla öne çıkan İnegöl'de ceviz yetiştiriciliği 15-20 yılda önemli bir gelişme kaydetti; ilçede 30 bin dekarı geçen alanda ceviz üretiliyor.

Hikaye 20 yıl önce başladı

Mahallenin Muhtarı İlhami Uysal, daha önce tütün üretimiyle geçimlerini sağladıklarını belirterek, hikayenin 20 yıl önce bir kişinin ceviz bahçesi kurmasıyla başladığını anlattı. Uysal, tütüne kıyasla daha az zahmetli görünen cevizin özellikle gençlere örnek olduğunu ve zamanla bahçelerin arttığını söyledi. "Bugün cevizde 3 bin 500 dekara ulaştıklarını" dile getiren Uysal, "Bin 500 dekarı sulanabilir. Geri kalanı da mart ayında suya kavuşacak ve ceviz bahçelerinin tamamı sulanabilir olacak" dedi.

Pazar ve hasat süreci

Uysal, mahallede 10 bin tonun üzerinde ceviz üretildiğini belirterek ürünlerini yeşil ve tahta kabuk olarak sattıklarını, ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına gönderildiğini söyledi. Hasadın "ekimde başlar ekimde biter, 15-20 gün sürer" olduğunu aktaran Uysal, "Kasımda aralıkta ceviz bulamazsınız adeta yok satıyoruz" ifadesini kullandı. Talebin yağlı ve lezzetli olmasından kaynaklandığını vurguladı: "Ceviz tomurcuğa geldiği zaman siparişler hızlanır ve ağustosta yoğunlaşır."

Yatırımcı ilgisi: İstanbul, Trabzon, Erzurum'dan bile geliyorlar

Konurlar'ın cevizi ve bahçeleriyle ün yaptığını söyleyen Uysal, "İş adamları ve neden bilmiyorum doktorlar ceviz bahçesi yatırımı yapıyorlar. Bursa'dan, İstanbul'dan, Trabzon ve Erzurum'dan bile gelip bahçe alanlar, boş tarla alıp sıfırdan bahçe kuranlar var" dedi. Bugün dönüm fiyatlarının "300 ila 500 bin lira arasında" olduğunu aktardı.

Fiyatlara dair bilgi veren Uysal, geçen yıl yeşil kabuklu cevizin kilosunu "90-120 lira" arasında sattıklarını; bu yıl ise yeşil kabukluların en düşüğünün "120 lira" olup "150 liraya kadar çıktığını" belirtti. Tahta kabuklu cevizde ise fiyatların "130 liradan başlayıp 160 liraya kadar çıktığını" söyledi. Uysal, tütünde kalınsaydı bu kadar kazanılamayacağını, tütünde paranın bir yıl eklenirken cevizde hasatla birlikte satış yapıp gelir elde ettiklerini vurguladı: "Cevizde hasat ettiğimiz gibi satıyoruz ve paramızı cebimize koyuyoruz."

Gençlerin dönüşü ve örnek üreticiler

Mahallede ceviz üretimine yönelik çok sayıda genç olduğunu söyleyen 20 yaşındaki Mehmet Bali, ceviz sayesinde hem dışarıya göçün önlendiğini hem de tersine göçün başladığını belirtti. Kendi tarlasından ve kiralık alanlardan üretim yaptığını aktaran Bali, "Kendimize ait 3 dönüm, kiralık 250 dönümde ceviz üretiyoruz" dedi. Daha önce İnegöl merkezde bir mobilya fabrikasında kısa süre çalıştığını söyleyen Bali, sonra köye dönerek çiftçilik yapmaya başladığını ve tarımdan iyi kazandıklarını ifade etti: "Tarımda bu yıl birçok ürün olmamasına rağmen biz cevizden iyi kazandık."

Konurlar Mahallesi'ndeki bu dönüşüm, bölge tarımının çeşitlenmesi ve genç nüfusun kırsalda tutunması açısından örnek bir model olarak öne çıkıyor.

