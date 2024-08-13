New York Borsasında Yükseliş Eğilimi

New York Borsası Yükselişle Güne Merhaba Dedi

New York Borsası, ABD'de Temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin altında kalması sonucunda güne olumlu başladı. Açılışta önemli endeksler arasında yükseliş gözlemlendi.

Endeks Değerleri Açılışta Arttı

Açılışta Dow Jones endeksi %0,22 artış ile 39.445,27 puana yükseldi. S&P 500 endeksi %0,61 artarak 5.376,98 puana, Nasdaq ise %0,98 artışla 16.944,73 puana ulaştı.

Faiz İndirim Beklentileri Güçleniyor

Yarın açıklanacak olan tüketici enflasyonu verisi öncesinde, üretici enflasyonundaki düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırdı. Bugün yayımlanan verilere göre, ÜFE Temmuz'da aylık bazda %0,1 ve yıllık bazda ise %2,2 artış gösterdi ve bu rakamlar beklentilerin altında kaldı.

Analistler, bu verilerin fiyat baskılarındaki azalmaya işaret ettiğini vurgulayarak, Fed'in muhtemel faiz indirimlerinin desteklenebileceğini ifade etti.

Kurumsal Gelirlerde Değişim

Kurumsal tarafta önemli gelişmeler yaşandı. İki çeyrektir gelir düşüşü yaşayan Starbucks’ın hisseleri, Üst Yöneticisi Laxman Narasimhan’ın görevden ayrılması sonrasında, Chipotle’nin CEO'su Brian Niccol’un yeni CEO olarak atanmasıyla %21'den fazla değer kazandı. Bu gelişmeler, Chipotle hisselerinde ise %12 civarında bir düşüşe yol açtı.

Öte yandan, büyük perakende zincirlerinden Home Depot’un hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin satış tahminlerini düşürmesinin ardından yatay bir seyir izledi.