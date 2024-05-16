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O ilçede yaşayanlara 5000 TL destek müjdesi geldi! Belediyeden bayram ettiren ödeme

Türkiye’de enflasyonun yükselmesiyle birlikte yoksulluk oranı da artmaya devam ediyor. Bu durum karşısında hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler, maddi zorluklarla mücadele eden halka yardım etmek için destek ödemeleri yapmayı hedefliyor. Bu süreçte, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın seçim kampanyası sırasında verdiği sözü yerine getirerek, vatandaşlara yapılacak olan 5 bin TL’lik sosyal yardım ödemesi, insanların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:55
O ilçede yaşayanlara 5000 TL destek müjdesi geldi! Belediyeden bayram ettiren ödeme

Türkiye’deki enflasyon artışı, hükümet ve yerel yönetimlerin sosyal yardım programlarına olan ilgisini güçlendirdi. Vatandaşlar, geçinmek için destek arayışı içindeyken, Üsküdar Belediyesi’nden sevindirici bir haber yayımlandı. Belediye, her ay milyonlarca kişiye 5 bin TL değerinde sosyal yardım yapılacağını ve bu yardım için belirlenen kriterleri açıkladı.

emeklilere destek

ÜSKÜDAR’DA 5 BİN TL’LİK SOSYAL YARDIM 

Ekonomik sıkıntılar, özellikle emekliler ve minimum ücretle çalışanları zor durumda bırakıyor. Satın alma gücünün düşmesiyle, vatandaşlar artan yiyecek maliyetleriyle mücadele ediyorlar. Bu meydan okumalarla yüzleşirken, sosyal yardım programlarını duyuran hükümet ve yerel yönetimler devreye giriyor. Belirlenen kriterlere uyan vatandaşlara her ay 5 bin TL yardım yapılacak.

Üsküdar Belediyesi, emekliler için hayatı daha yaşanabilir kılmak adına yeni bir yardım planı geliştiriyor. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, seçim kampanyası sırasında emeklilere yönelik bir Pazar yardımı sözü vermişti ve şimdi bu sözü gerçekleştirmek için adımlar atılıyor.

üsküdar belediyesi emekli destek paketi

TEK KRİTERLE ÜSKÜDAR’DA EMEKLİLERE DESTEK

 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, katıldığı bir etkinlikte 5 bin TL’lik destek programını duyurdu ve “Öncelikli hedefimiz, emeklilere sağlayacağımız pazar yardımı ve bir afet yönetim birimi oluşturmak” dedi. Dedetaş’ın bu öneriyi belediye meclisine sunduğu ve onaylanması durumunda, Üsküdar’da ikamet eden emeklilere aylık 5 bin TL pazar yardımı sağlanacağı belirtildi.

Belediye meclisinden onay beklenen pazar yardımının, yakında yürürlüğe girmesi ve emekli vatandaşlara sunulması öngörülüyor. Bu yardımdan faydalanabilmek için aranan tek koşul, emekli olmaktır.

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