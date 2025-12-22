Pamukkale 2026'ya Hazır: Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 90'a Ulaştı

Pamukkale 2026'yı dolu dolu karşılıyor

UNESCO travertenleri ve Karahayıt termalleri yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale travertenleri ile Karahayıt termal suları, yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Havanın elverişli gitmesi ve otellerin hazırladığı zengin programlar, bölgeye olan talebi artırdı.

Bölgedeki otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 90 doluluğa ulaşırken, gelen rezervasyonların büyük bir kısmını Avrupa ülkeleri ve özellikle Bulgaristan kaynaklı misafirler oluşturuyor. Oteller, yabancı ve Türk misafirlere yönelik ayrı yılbaşı etkinlikleri planlayarak konaklama talebini çeşitlendirdi.

Adempira Termal Otel Genel Müdürü Recep Altuntaş bölgeye yönelik taleple ilgili şunları söyledi:

"Bu yılbaşında yurt dışından ve iç pazardan bölgeye, çok ciddi bir talep var. Özelikle Bulgaristan’dan. Bölge olarak yılbaşına gayet iyi bir şekilde hazırlandık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Şu anda bölgedeki otellerin büyük bir kısmının rezervasyonları yüzde 90 doluluğunda. Kalan kısmın da önümüzdeki 1-2 gün içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz. Rezervasyonların yarısını yabancı turistler oluşturuyor. Bu yıl bölgemizde yoğun şekilde Bulgar misafirlerimiz var. Onları 5-6 gün otellerimizde misafir edeceğiz. Yabancı misafirlerimiz için ayrı bir yılbaşı programı hazırlandı, Türk misafirlerimiz için de ayrı bir yılbaşı programı hazırlandı. Türk misafirlerimiz için ayrı bir salonda örf ve adetlerimize uygun bir programlar hazırladık. Bu programlarda bölgeye olan ilgiyi daha da arttırdı"

Altuntaş, 2025 turizmini değerlendirirken yaz sezonunda beklentilerin tam karşılanamadığını belirtti ve iklim koşullarının ziyaretçi tercihlerine etkisine dikkat çekti. Ayrıca sonbahar aylarında kültür turizmine yönelik talebin arttığını vurguladı:

"2025 yılında özellikle yaz sezonu biraz geri kaldı. Temmuz ve Ağustos aylarında misafir sayımız istediğimiz düzeyde değildi. Bunun tabii farklı sebepleri de var. Bunlardan birisi küresel iklim krizi. Bundan kastettiğim hadise de Pamukkale ve Karahayıt bölgesinde kültür ve ören yeri turizminin yapılıyor olmasından dolayı hava sıcaklıklarının 45 derecelere çıkması. İnsanlar sıcakta dışarıda olmak güneşin altında kalmak istemiyor. Temmuz ve Ağustos ayı dönemlerinde yurt dışındaki gelecek olan turistler gelmeden önce de bu dereceleri kontrol ediyorlar. Sıcaklıklar yüksek olduğu için çok tercih etmiyorlar. Bu sebeple kültür turizmi sonbahara kalmış oluyor. Sonbaharda kültür turizmine olan ilgide ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında kültür turlarının daha yoğun şekilde devam ettiğini gördük son zamanlarda. Turizm Bakanlığı tarafından özellikle Temmuz ve Ağustos döneminde ören yerleri giriş ücretlerini biraz aşağıya çekmesi durumunda belki rekabet anlamında belki deniz turizmiyle rekabet edebilecek kadar ön plana çıkar. Hava durumu insanların daha dışarıya çıkıp çıkmama hevesi oluşturuyor. Şuanda her ne kadar Aralı ayında olduğumuzdan dolayı insanların soğuk havalar sebebiyle termal ihtiyacını hissediyor. Bu yüzden de kış aylarında ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Kış döneminde özellikle Perşembe gününden Pazar gününe kadar olan günlerde bölgede yoğun ilgi sebebiyle oteller tamamen doluyor. Hafta sonları misafirlerimiz bölgede konaklamak için otel bulmakta zorlanıyor"

Uzmanlar ve işletmeciler, bölgenin yılbaşı dönemindeki talebi karşılayabilmek için son dakika rezervasyonlarına da hazırlıklı olduklarını belirtiyor. Kış aylarında termal turizme yönelen ziyaretçi yoğunluğu, hafta sonları otel doluluk oranlarını üst seviyeye taşıyor.

