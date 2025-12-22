DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,15%
ALTIN
6.073,9 -1,7%
BITCOIN
3.840.098,73 -1,64%

Pamukkale 2026'ya Hazır: Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 90'a Ulaştı

UNESCO Pamukkale ve Karahayıt yılbaşı tatilinde yoğun ilgi görüyor; bölge otellerinde rezervasyonlar yüzde 90 doluluğa ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:14
Pamukkale 2026'ya Hazır: Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 90'a Ulaştı

Pamukkale 2026'yı dolu dolu karşılıyor

UNESCO travertenleri ve Karahayıt termalleri yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale travertenleri ile Karahayıt termal suları, yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Havanın elverişli gitmesi ve otellerin hazırladığı zengin programlar, bölgeye olan talebi artırdı.

Bölgedeki otellerin yılbaşı rezervasyonları yüzde 90 doluluğa ulaşırken, gelen rezervasyonların büyük bir kısmını Avrupa ülkeleri ve özellikle Bulgaristan kaynaklı misafirler oluşturuyor. Oteller, yabancı ve Türk misafirlere yönelik ayrı yılbaşı etkinlikleri planlayarak konaklama talebini çeşitlendirdi.

Adempira Termal Otel Genel Müdürü Recep Altuntaş bölgeye yönelik taleple ilgili şunları söyledi:

"Bu yılbaşında yurt dışından ve iç pazardan bölgeye, çok ciddi bir talep var. Özelikle Bulgaristan’dan. Bölge olarak yılbaşına gayet iyi bir şekilde hazırlandık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Şu anda bölgedeki otellerin büyük bir kısmının rezervasyonları yüzde 90 doluluğunda. Kalan kısmın da önümüzdeki 1-2 gün içerisinde tamamlanacağını düşünüyoruz. Rezervasyonların yarısını yabancı turistler oluşturuyor. Bu yıl bölgemizde yoğun şekilde Bulgar misafirlerimiz var. Onları 5-6 gün otellerimizde misafir edeceğiz. Yabancı misafirlerimiz için ayrı bir yılbaşı programı hazırlandı, Türk misafirlerimiz için de ayrı bir yılbaşı programı hazırlandı. Türk misafirlerimiz için ayrı bir salonda örf ve adetlerimize uygun bir programlar hazırladık. Bu programlarda bölgeye olan ilgiyi daha da arttırdı"

Altuntaş, 2025 turizmini değerlendirirken yaz sezonunda beklentilerin tam karşılanamadığını belirtti ve iklim koşullarının ziyaretçi tercihlerine etkisine dikkat çekti. Ayrıca sonbahar aylarında kültür turizmine yönelik talebin arttığını vurguladı:

"2025 yılında özellikle yaz sezonu biraz geri kaldı. Temmuz ve Ağustos aylarında misafir sayımız istediğimiz düzeyde değildi. Bunun tabii farklı sebepleri de var. Bunlardan birisi küresel iklim krizi. Bundan kastettiğim hadise de Pamukkale ve Karahayıt bölgesinde kültür ve ören yeri turizminin yapılıyor olmasından dolayı hava sıcaklıklarının 45 derecelere çıkması. İnsanlar sıcakta dışarıda olmak güneşin altında kalmak istemiyor. Temmuz ve Ağustos ayı dönemlerinde yurt dışındaki gelecek olan turistler gelmeden önce de bu dereceleri kontrol ediyorlar. Sıcaklıklar yüksek olduğu için çok tercih etmiyorlar. Bu sebeple kültür turizmi sonbahara kalmış oluyor. Sonbaharda kültür turizmine olan ilgide ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında kültür turlarının daha yoğun şekilde devam ettiğini gördük son zamanlarda. Turizm Bakanlığı tarafından özellikle Temmuz ve Ağustos döneminde ören yerleri giriş ücretlerini biraz aşağıya çekmesi durumunda belki rekabet anlamında belki deniz turizmiyle rekabet edebilecek kadar ön plana çıkar. Hava durumu insanların daha dışarıya çıkıp çıkmama hevesi oluşturuyor. Şuanda her ne kadar Aralı ayında olduğumuzdan dolayı insanların soğuk havalar sebebiyle termal ihtiyacını hissediyor. Bu yüzden de kış aylarında ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Kış döneminde özellikle Perşembe gününden Pazar gününe kadar olan günlerde bölgede yoğun ilgi sebebiyle oteller tamamen doluyor. Hafta sonları misafirlerimiz bölgede konaklamak için otel bulmakta zorlanıyor"

Uzmanlar ve işletmeciler, bölgenin yılbaşı dönemindeki talebi karşılayabilmek için son dakika rezervasyonlarına da hazırlıklı olduklarını belirtiyor. Kış aylarında termal turizme yönelen ziyaretçi yoğunluğu, hafta sonları otel doluluk oranlarını üst seviyeye taşıyor.

YILBAŞI TATİLİNDE, UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE YER ALAN PAMUKKALE VE KARAHAYIT TERMAL...

YILBAŞI TATİLİNDE, UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE YER ALAN PAMUKKALE VE KARAHAYIT TERMAL SULARINA YERLİ VE YABANCI TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR. YILBAŞI TATİLİNDE BÖLGEDEKİ OTELLER YÜZDE 90 ORANINDA DOLULUĞU YAKALADI.

YILBAŞI TATİLİNDE, UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE YER ALAN PAMUKKALE VE KARAHAYIT TERMAL...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kushimoto Kardeş Şehir Parkı ile Samsun, Japon Turistlerin Rotasına Girecek
2
Şırnak İdil’de 75 bin Dekarlık Taşlık Araziler Tarıma Kazandırılıyor
3
Konurlar'da Ceviz Devrimi: İnegöl'de Gençler ve İstanbullular Bahçe Kuruyor
4
İdil'de 75 Bin Dekar Taşlık Arazi Tarıma Kazandırılıyor
5
Ümit Uysal'dan Yeni Yıl Çarşısı'na Davet — Muratpaşa'da Yılbaşı Coşkusu
6
Pamukkale 2026'ya Hazır: Yılbaşı Rezervasyonları Yüzde 90'a Ulaştı
7
TOBB Erzurum KGK Aralık 2025: 'Tarımda Kadın Eli' ve Dijital Dönüşüm Öne Çıktı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu