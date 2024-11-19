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Rekabet Kurulu, Önemli Devralma İşlemlerini Onayladı

Rekabet Kurulu, çeşitli şirketlerin devralma işlemlerine onay vererek piyasalardaki değişimleri etkileyen önemli kararlar aldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:36
Rekabet Kurulu, Önemli Devralma İşlemlerini Onayladı

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Kararlar

Rekabet Kurulu, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ (Hepsiburada) çoğunluk paylarının Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Kurum, ERG Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin nihai olarak ERG Controls Inc. tarafından devralınmasının kapsamda olmadığına karar verdi. Ayrıca, ADNOC Logistics & Services PLC aracılığıyla Navig8 TopCo Holdings Inc'nin tek kontrolünü devralmasına izin verildi.

Diğer Önemli Onaylar

Pelican Topco Limited'in kontrolünün Lloyd's Register Foundation aracılığıyla dolaylı olarak devralınmasına izin verildi. Volt Yönetim Danışmanlığı AŞ'nin kontrolünün WEG S.A tarafından devralınması işlemi de onaylandı.

Ardından, Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin Sel-Tan İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması uygun bulundu.

Hisselerdeki Değişim

Hargreaves Lansdown plc'nin ortak kontrolünün, Platinum Ivy B 2018 RSC Limited, CVC Capital Partners plc ve Nordic Capital Xl Limited tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki payların Koç Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildi. Kale Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende ve hızlı tüketim ürünlerinin Bidfood Dağıtım ve Pazarlama AŞ tarafından devralınması da onaylandı.

Bununla birlikte, BHL Eurasia Ltd. tarafından kontrol edilen BHL Turkey Teknoloji AŞ ve iştirakleri Koalay Com Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ ile Hesap Kurdu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ'nin Sipay Holding B.V. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Son olarak, The Carlyle Group Inc, CP Spruce Holdings SCSp aracılığıyla Baxter International Inc'nin böbrek bakım bölümünü devraldı. Ayrıca, TAV Havalimanları Holding AŞ ve Fraport AG ortaklığı, Antalya Havalimanı'ndaki yiyecek ve içecek alanlarını işletmek için yeni bir ortak girişim kurma kararına da onay verildi.

Bu gelişmeler, Türkiye'deki iş ve yatırım ikliminde önemli değişimlerin habercisi olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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