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Sanayicilere Yeni Eğitim Programı: Responsible/Sorumluluk Programı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Responsible Programı ile sanayicilere sürdürülebilirlik eğitimi vereceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:31
Sanayicilere Yeni Eğitim Programı: Responsible/Sorumluluk Programı

Yeni Eğitim Programı Başlatılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Responsible/Sorumluluk Programı kapsamında sanayicilere yönelik eğitimlerin başlayacağını duyurdu.

Hedef: İmalat Sanayisini Geliştirmek

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Bakan, sosyal medya hesabından gerçekleştirilen Yeşil Mutabakat Uyum Projesi Tanıtım Toplantısı'na atıfta bulunarak, dijitalleşme ve Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat programı gibi konuların önemine vurgu yaptı.

Yeşil ve Dijital Dönüşüme Destek

Bolat, ihracatçıları yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine hazırlamak amacıyla eğitimlerin önemine değindi. "Bu programla imalat sanayimizi ve ihracatçılarımızı gelişmiş ülkeler ligine taşıma hedefindeyiz." dedi.

Devamında, "Eğitim programlarını hemen başlatıyoruz. Türkiye'nin ekonomik kalkınması için kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Responsible/Sorumluluk Programı'nın ülkeye katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

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