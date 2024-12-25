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SPK'den Aile Boyu Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Sermaye Piyasaları Kurulu, Jandarma ile işbirliği yaparak aile boyu finansal okuryazarlık eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:43
SPK'den Aile Boyu Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı ile birlikte üst düzey komutanlar ve ailelerine yönelik bir eğitim semineri düzenledi.

SPK'nın internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 24 Kasım 2024 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe yerleşkesinde eğitim semineri gerçekleştirildi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, burada yaptığı konuşmada, Jandarmanın Türkiye’nin coğrafyasının önemli bir kısmında görev yaptığını belirterek, SPK'nın finansal piyasaların düzenlenmesi, denetlenmesi ve yatırımcıların korunmaları konusundaki rolüne değindi.

Finansal Okuryazarlığın Önemi

Gönül, kurul olarak misyonlarının, piyasaların sağlıklı işleyişini sağlamak ve yatırımcıları bilgilendirmek olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri aktardı: "Ülkemizde 7’den 77’ye her kesimi ulaşılabilir bir finansal bilgiyle donatmak istiyoruz. Her kesime olumlu tutum ve davranış kazandırarak finansal piyasalar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz."

Ayrıca, sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte yanıltıcı paylaşımların artış gösterdiğine dikkat çeken Gönül, bu durumun vatandaşların doğru kararlar almasını engellediğini belirtti.

İlk Defa Aile Boyu Eğitim

SPK Başkanı Gönül, Türkiye’de bir ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı'nın üst düzey komutanları ve ailelerine finansal okuryazarlık eğitimi verildiğini aktardı. "Bu eğitim, aile bütçesi yapımında herkesin ortak karar almasını gerektiriyor" diyerek, aile bütçesinin birlikte oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, bu eğitimlerin parayı yönetme konusunda yeni bilgiler sağlayacağını belirtirken, "Bu eğitim, kazancımızı doğru değerlendirmek için büyük bir fırsattır. Gelir ve giderimizi dengede tutmak, geleceğimizi güvence altına almak için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Çardakcı, eğitim sayesinde ekonomik bilinç kazanmanın personel ve aileleri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Para kazanmak bir başarıdır ama doğru yönetmek bir sanattır. Bugün bu sanatı öğrenmek için bir adım atıyoruz" dedi.

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