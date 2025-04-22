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TBMM KİT Komisyonunda TEDAŞ'ın 2021 ve 2022 Hesapları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonu'nda TEDAŞ'ın 2021 ve 2022 hesapları değerlendirildi. Genel Müdür Yapıcı, denetim ve eğitim süreçlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 19:54
TBMM KİT Komisyonunda TEDAŞ'ın 2021 ve 2022 Hesapları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonunda TEDAŞ'ın 2021 ve 2022 Hesapları Görüşüldü

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda yaptığı konuşmada, geçen yıl Türkiye genelinde 19 elektrik dağıtım şirketi ve 18 görevli tedarik şirketinin denetim kontrollerinin yapıldığını açıkladı.

Denetim ve Aydınlatma Uygulamaları

Yapıcı, Elektrik Piyasası Kanunu gereğince TEDAŞ'ın genel aydınlatma mali denetimlerinin periyodik olarak yapıldığını belirtti. Yanmayan armatürlerin denetiminde Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması'nın 2019'un başında devreye alındığını ifade eden Yapıcı, 370 bin kullanıcı tarafından bildirilen 1 milyon 600 binden fazla aydınlatma arızasının giderilme oranının yüzde 98,18 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Yatırımlar ve Proje Onay Süreleri

TEDAŞ'ın gerçekleştirdiği izleme çalışmalarında, dağıtım şirketleri tarafından yapılacak yatırımlar can ve mal güvenliğini tehdit eden bölgeler, bağlantı hatları ve yeni yatırım önceliklerine göre belirlendi. Yapıcı, daha önce ortalama 70 günde sonuçlanan proje onay süreçlerini 7-8 güne indirdiklerini açıkladı.

Yapıcı, lisanssız üretim tesisleri için proje onay süreçlerinin de TEDAŞ'a devredildiğini, böylece 240 günden 15 güne düşürülmüş olması gerektiğini aktardı. Ayrıca, şebeke yatırımlarında kabul süreçlerinin 35-40 güne düştüğünü belirtti.

Kamulaştırma Harcamaları ve Eğitim Çalışmaları

Ömer Sami Yapıcı, 2013-2024 döneminde elektrik dağıtım tesislerinin kamulaştırılması için yapılan harcamanın 2 milyar 3 milyon 416 bin 984 lira olduğunu, 2025-2027 döneminde ise bu tutarın 2 milyar 500 milyon lira olarak öngörüldüğünü belirtti.

Ayrıca, TEDAŞ'ta sektör paydaşlarının gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitimlerin sürdüğünü ve Ankara, İstanbul, İzmir, Erzincan'da bulunan eğitim merkezlerinden yurt içi ve dışı eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiğini aktardı.

Hesapların İbra Edilmesi

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından, TEDAŞ'ın 2021 ve 2022 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) 2021 ve 2022 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi...

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) 2021 ve 2022 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü. TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) 2021 ve 2022 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi...

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) 2021 ve 2022 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü. TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, burada konuşma yaptı.

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