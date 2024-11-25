TCMB İki Yeni TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 680 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı. Bankanın 2 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 6 milyar 474 milyon lira olarak belirlendi.

Bu ihalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı %50 olarak ilan edildi. Ayrıca bankanın 26 Kasım vadeli 680 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 619 milyar 254 milyon lira oldu.

Bu ihale kapsamında, minimum faiz oranı %49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise %50 olarak gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.