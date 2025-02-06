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Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, OECD Küresel İlişkiler Direktörü Schaal ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, OECD Direktörü Schaal ile işbirliği konularını ele aldı. İstanbul'da yapılacak forum hazırlıkları da masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 19:39
Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, OECD Küresel İlişkiler Direktörü Schaal ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu ile OECD Görüşmesi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Küresel İlişkiler Direktörü Andreas Schaal ile bir araya gelerek işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Schaal'ın Türkiye ziyareti sırasında Tuzcu tarafından kabul edildiği belirtildi. Görüşmede, OECD marjındaki işbirliği konuları ve OECD İstanbul Merkezi'nin faaliyetleri hakkında detaylı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Bölgesel İşbirliği ve Hazırlıklar

Ayrıca, bölgesel işbirliğine yönelik çalışmalar da görüşmede gündeme getirildi. Açıklamada, 10 Nisan 2025'te İstanbul'da düzenlenecek OECD Yükselen Pazarlar Forumu ile ilgili hazırlıkların ele alındığı ve forumda uluslararası ticaretin bağlantısallığı ile küresel değer zincirlerinin geliştirilmesi gibi konuların çok taraflı olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir.

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