TOBB Erzurum KGK Aralık 2025: 'Tarımda Kadın Eli' ve Dijital Dönüşüm Öne Çıktı

TOBB Erzurum KGK Aralık 2025 Toplantısı Yapıldı

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu, Aralık 2025 dönem toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, KGK Yönetim Kurulu Başkanı M. Kübra Alioğulları başkanlığında yapıldı ve kurulun son dönemdeki çalışmaları ile önümüzdeki döneme dair projeler detaylı şekilde ele alındı.

Toplantı ve Katılımcılar

Toplantıya Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevra Küzeci de katılım sağladı. Kurul, yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesini takiben yeni proje ve iş birlikleri için yol haritası oluşturdu.

Gündem Başlıkları

"Tarımda Kadın Eli" Projesi tanıtım hazırlıkları ve proje kapsamındaki çalışmalar görüşüldü.

Çiftçi Kadın Akademisi çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim programları ile takviminin istişaresi yapıldı.

TOBB Akıllı KOBİ Platformu hakkında bilgilendirme yapılarak, Türkiye’deki dijital dönüşüm sürecinde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi alanlardaki gelişmelerin takip edilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) işletme kayıt sistemi hakkında bilgilendirme yapılarak, KOBİ’lerin yenilikçilik ve uluslararasılaşma süreçlerine sağlanacak destekler tartışıldı.

Atatürk Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri 4. sınıf öğrencilerinin, KOBİ’lere yönelik Dijital Dönüşüm, Yazılım-Bilişim ve Yapay Zekâ alanlarında ters mentörlük yapabilmesine imkân sunulmasına ilişkin bilgilendirme paylaşıldı.

Kapanış

Kurul, kadın girişimciliğini güçlendiren ve tarım ile teknolojiyi buluşturan çalışmaları kararlılıkla sürdürme taahhüdünde bulundu.

