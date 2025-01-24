Transdinyester'de Doğal Gaz Krizi: 'Birkaç Gün İçinde Bitecek'

Transdinyester'de Doğal Gaz Tehlikesi

Moldova sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlık ilan eden Transdinyester bölgesindeki doğal gazın "birkaç gün içerisinde" tükeneceği bildirildi. Bu durumu, Transdinyester'in sözde lideri Vadim Krasnoselskiy açıkladı.

Durum Kritik

Krasnoselskiy, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, bölgeye gaz sevkiyatının durduğunu ve bazı evlerde sıcaklığın 10 dereceye kadar düştüğünü belirtti. "Durum son derece kötü," diyerek yaşanan kriz hakkında endişelerini dile getirdi.

Gaz Krizine Çözüm Arayışı

Vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Krasnoselskiy, "Birkaç gün içinde, kelimenin tam anlamıyla boruda geriye kalan doğal gazımız tükenecek ve onsuz durum çok zor olacak," dedi. Ayrıca, Moldova yönetiminin siyasi gerekçelerle bölgeye gaz sevkiyatını engellediğini savundu.

Arka Planda Neler Yaşanıyor?

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak’ta borcunu ödemediği için Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu. Bu durum, Transdinyester'deki enerji krizinin derinleşmesine yol açtığı belirtiliyor.