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Türkiye'de 2024'te Elektrik Üretim ve Tüketiminde Rekor Kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 yılında elektrik üretimi ve tüketiminde yeni bir rekorun kırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:42
Türkiye'de 2024'te Elektrik Üretim ve Tüketiminde Rekor Kırıldı

Türkiye 2024'te Elektrik Üretiminde Zirveye Ulaşıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 yılında Türkiye'de elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kaydedildiğini duyurdu. Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." ifadesi vurgulandı.

2023 Verileriyle Yeni Bir Tarih

2023 yılına ait infografiğin paylaşıldığı açıklamada, Türkiye'nin elektrik üretiminin 348,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketiminin ise 347,9 milyar kilovatsaat olduğu belirtiliyor. Bu veriler, yerli kaynakların enerji üretimindeki önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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