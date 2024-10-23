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Türkiye'nin Teknoloji Girişimlerine Yatırımda Rekor Artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yatırımlarının 10 kat arttığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:58
Türkiye'nin Teknoloji Girişimlerine Yatırımda Rekor Artış

Webrazzi Summit 2024'te Bakan Kacır'ın Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Webrazzi Summit 2024'te önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Dört yıllık dönemde, bir önceki dört yılın toplamının 10 katı kadar Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yatırım gerçekleşmiş oldu. Bu, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Teknoloji Girişimi Ekosisteminin Güçlenmesi

Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde katma değerli üretim yapmak için hızla ilerlediğini vurgulayarak, Bakanlık olarak girişimcilerin desteklenmesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Kamuoyuyla paylaşılan Ulusal Girişimcilik Stratejisi'nin tüm paydaşlarla birlikte hazırlandığını ifade etti.

Girişim Sermayesi Fonları ve Düzenlemeler

Bakan Kacır, girişim sermayesi fonlarının daha kolay kurulması için düzenlemelerin yapıldığını, yurt dışında yatırım yapmayı kolaylaştırıcı adımlar attıklarını belirtti. "Uluslararası yatırımları kolaylaştırmazsak, Türkiye'deki fonların kurulması zora girer. Hedefimiz, girişim sermayesi fonlarının sayısını artırmak." dedi.

Çalışanlar için Girişimcilik İzni

Kacır, "Çalışanlar için girişimcilik izni uygulamasını başlatmayı planlıyoruz. Bu izin, doğum izni gibi olacak ve çalışanların girişimcilik sürecine katılmalarını kolaylaştıracak." şeklinde konuştu.

Terminal İstanbul Projesi

Önemli bir vizyon projesi olan Terminal İstanbul'un dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olması hedefleniyor. Kacır, "Atatürk Havalimanı'nın tarihsel değeriyle birlikte, burayı dev bir teknoloji merkezi haline getireceğiz." dedi.

Gelecek Hedefleri

Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimlerine 2023 yılında 700 milyon dolar ve salgın sonrası dönemde toplam 4,5 milyar dolar yatırım yapıldığını belirtti. "Yeni finansal düzenlemelerle, Türkiye'yi teknoloji girişimciliği konusunda zirveye çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.

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