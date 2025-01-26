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ULAK'tan Genç Mühendislere Kablosuz Haberleşme Yarışması Fırsatı

Genç mühendisler için düzenlenen ULAK Kablosuz Haberleşme Yarışması'nın başvuru süreci başladı. Başvurular 20 Şubat'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:03
ULAK'tan Genç Mühendislere Kablosuz Haberleşme Yarışması Fırsatı

ULAK'tan Genç Mühendislere Kablosuz Haberleşme Yarışması!

ULAK Haberleşme AŞ, genç mühendislerin yeteneklerini sergileyebilecekleri Kablosuz Haberleşme Yarışması ile teknoloji alanına büyük bir katkı sağlıyor. Yarışmaya başvurular, 20 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Yarışmanın Amacı ve Katılım Koşulları

ULAK Haberleşme AŞ, bu yıl ikincisini düzenlediği Kablosuz Haberleşme Yarışması ile genç mühendislerin kablosuz iletişim alanındaki becerilerini geliştirmeyi ve yerli teknolojilerin önünü açmayı amaçlıyor. Yarışma, TEKNOFEST paydaşı olarak, üniversite ve enstitü öğrencilerine açıktır. Katılacak takımlar, en az 2, en fazla 6 kişiden oluşmalıdır.

Yarışma Süreci ve Zorluklar

Katılımcılar, zorlu koşullarda veri iletim performanslarını test edecek ve yazılım tabanlı iletişim sistemleri kullanarak mücadele edecekler. Yarışmanın temelinde, yazılım tabanlı radyo cihazları aracılığıyla, lisanssız spektrumda veri iletimi yapmak yer alacak. Yarışmanın sinyal karıştırıcı (jammer) etkisinden kaçma yetenekleri de sınanacak.

Ödüller ve Final Bilgileri

Yarışma kapsamında, Merkez frekansı 2.410 GHz olan 20 MHz bant genişliğinde spektrum tahsisi yapılacak ve genç mühendislerin 15 metre mesafedeki alıcı ve verici arasında veri iletimi gerçekleştirmeleri gerekecek. TEKNOFEST İstanbul'da gerçekleştirilecek olan final etabında, birinciye 150 bin lira, ikinciye 120 bin lira, üçüncüye ise 100 bin lira ödül verilecek. Ayrıca, bir finalist takım "En İyi Takım Ruhu" ödülüne de layık görülecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için TEKNOFEST'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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