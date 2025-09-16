Ulusal Hububat Konseyi'nin Yeni Başkanı Yaşar Serpi Seçildi

UHK'nin 13. Olağan Genel Kurulu'nda Yaşar Serpi başkanlığa seçildi; piyasa veri akışı, üretim planlaması ve paydaş iş birliğine vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 09:59
Ulusal Hububat Konseyi (UHK), 13. Olağan Genel Kurulunda Yaşar Serpi'yi başkanlığa seçti. Genel kurul, Konya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Genel Kurul ve Seçim Süreci

Toplantıda UHK'nin yeni yönetimi, meclisi, araştırma-danışma kurulları ile denetim kurulu belirlendi. Genel kurul, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu gözetiminde yapıldı. Serpi, görevi önceki başkan Özkan Taşpınar'dan devraldı.

Bakanlık Temsilcisinin Değerlendirmesi

İhsan Emiralioğlu, tarım-gıda sektörünün artık küresel ölçekte izlenmesi ve yönetilmesi gereken bir alan haline geldiğini vurguladı. Emiralioğlu'nun sözleri şu şekilde:

'Sürdürülebilir üretimi gerçekleştirmenin, katma değeri artırarak daha fazla gelir elde etmenin ve gıda güvenilirliğini esas almanın dünyada politika haline geldiğini görüyoruz. Küresel iklim değişikliği, artan maliyetler, kuraklık ve piyasalardaki dalgalanmalar üreticimizi, sanayicimizi ve karar vericilerimizi daha stratejik adımlar atmaya zorluyor. Bu anlamda suyu merkeze alan ve ülkemizin ihtiyacına göre tarımsal üretimi hedefleyen üretim planlaması oldukça önemli.'

Yeni Başkanın Öncelikleri

Yaşar Serpi ise Konsey olarak çiftçi ile devlet, sanayici ile piyasa arasında köprü olmaya devam edeceklerini belirtti. Serpi'nin öncelikleri arasında şunlar yer alıyor:

'Piyasa istikrarı için güvenilir veri akışı sağlamak, üretim planlamasına katkı sunmak, kamu, üniversite, sanayi, üretici işbirliğini geliştirmek'.

Serpi, görevi devralmanın önemli bir sorumluluk olduğunu söyleyerek geçmiş yönetimlere teşekkür etti ve 'katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceğiz' sözleriyle yol haritasını özetledi.

