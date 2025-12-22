DOLAR
Ümit Uysal'dan Yeni Yıl Çarşısı'na Davet — Muratpaşa'da Yılbaşı Coşkusu

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndaki Yeni Yıl Çarşısı açıldı; Ümit Uysal esnafla buluştu, etkinlikler ve lezzet stantlarıyla 31 Aralık'a kadar ziyaretçi bekliyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:53
Ümit Uysal'dan Yeni Yıl Çarşısı'na Davet — Muratpaşa'da Yılbaşı Coşkusu

Ümit Uysal Yeni Yıl Çarşısı'na Davet Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni yıla sayılı günler kala Muratpaşa Atatürk Kent Meydanında kurulan Yeni Yıl Çarşısı’nı ziyaret etti. Esnaf ve kent sakinleriyle bir araya gelen Başkan Uysal, yeni yıl dileklerini paylaşarak tüm Antalyalıları çarşıya davet etti.

Çarşıda Neler Var?

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı tarafından düzenlenen ve artık klasikleşen Yeni Yıl Çarşısı, LED ışıklarla süslenmiş standlarıyla dikkat çekiyor. Çarşıda taş boyama, amigurumi oyuncaklar, ahşap oyma ürünler, takı, mum, sabun ve çeşitli kokular gibi el emeği ürünler yer alıyor. Kar küreleri, yılbaşı şapkaları ve kıyafetler çarşıya renk katarken, kesme çiçekler ve el yapımı yöresel lezzetlerin sunulduğu stantlar yeni yıl sofralarına özel seçenekler sunuyor. Çocuklar için oluşturulan oyun alanları da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Etkinlikler ve Coşku

Hafta sonu DJ Berk Batı performansı ile başlayan etkinliklerde, ardından sahne alan Görkem Durmaz Antalyalılara erken yeni yıl coşkusu yaşattı. Düzenlenen kar partisiyle çocuklardan yetişkinlere kadar kent sakinleri bu coşkuya ortak oldu.

Başkan Uysal'ın Mesajı

Çarşıyı ziyaret eden Başkan Uysal, esnafla sohbet ederek onların yeni yılını kutladı. Karadenizlilerin yöresel lezzeti mıhlama standını ziyaretinde Uysal, "Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği mıhlamanın harcı gibi olsun. Mutluluk, refah, daha fazla hoşgörü, daha fazla kenetlenme ve sarılma İhtiyacımız olan şeyler bunlar" dedi.

Uysal ayrıca tüm Muratpaşalıları çarşıya davet ederek, "Burada yok yok. Bütün komşularımızı Yılbaşı Çarşımıza bekliyoruz. 2026 yılı ülkemize, dünyamıza, şehrimize, hepimize mutluluk, sevgi, saygı, barış ve dayanışma getirsin" ifadelerini kullandı.

Yeni Yıl Çarşısı, 31 Aralık'a kadar her gün 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

