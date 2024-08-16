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VİOP'ta Yeni Yükseliş Başladı

BIST 30 endeksine dayalı VİOP kontratı, açılışta yüzde 0.3 artış göstererek 11.096 puana ulaştı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:28
VİOP'ta Yeni Yükseliş Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Güne Merhaba Dedi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontratlar, açılışta %0.3'lük bir artışla 11.096,00 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Dünya Pazarlarında Pozitif Rüzgar

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansta %2 artarak 11.059,25 puandan kapanış yaptı. Akşam seansında ise yatay bir trend izleyerek 11.060,00 puana ulaştı.

Analizler ve Bugünkü Beklentiler

Analistlere göre, küresel borsa endekslerinde, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla birlikte olumlu bir trend gözlemleniyor. Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanacak piyasa katılımcıları anketi, konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi gibi bilgiler takip edilecek.

Teknik Analiz ve Seviyeler

Analistler, endeks kontratı için teknik açıdan önemli seviyeleri belirtiyor. Direnç noktaları olarak 11.200 ve 11.300 seviyeleri gösterilirken, destek seviyeleri arasında 11.000 ve 10.900 puanlar yer almakta.

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