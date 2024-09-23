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14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na 35 Ülkeden Katılım

35 ülkeden başvuru ile uluslararası fotoğraf yarışması başlıyor. Türkiye özverili katılımda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:57
14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na 35 Ülkeden Katılım

Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na Katılım

Bu yıl ilk kez global düzeyde düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam 35 ülkeden başvuru aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizim için gurur verici bir mesele." dedi.

Yarışmanın Önemi

Çolakoğlu, Anadolu Ajansı ve TRT'nin desteğiyle düzenlenen bu yarışmanın, uluslararası düzeyde tanınmanın ve doğanın korunmasına dair farkındalık yaratmanın önemli bir yolu olduğunu vurguladı.

Yarışmaya katılan tüm ülkelerin fotoğrafçılarına başarı dileklerini ileten Çolakoğlu, bu tür etkinliklerin dünyanın farklı köşesindeki kültürel zenginlikleri ve tarım ile ormanın önemini gözler önüne sermek açısından oldukça değerli olduğunu belirtti.

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta...

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta taşınırken, yarışmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta...

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta taşınırken, yarışmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta...

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta taşınırken, yarışmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta...

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta taşınırken, yarışmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta...

Bu yıl 14.'sü düzenlenen "Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması" ilk kez uluslararası boyuta taşınırken, yarışmanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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