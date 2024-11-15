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15 Kasım 2024: KKTC’nin Kuruluş Yıldönümünde Önemli Katılımlar

15 Kasım 2024'te KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla önemli isimler Lefkoşa'da bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 00:00
15 Kasım 2024: KKTC’nin Kuruluş Yıldönümünde Önemli Katılımlar

15 Kasım 2024 Gündemi

15 Kasım 2024 tarihinde önemli etkinlikler ve gelişmeler yaşanıyor. KKTC’nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli katılımlar gerçekleşiyor.

Özel Gün Kutlamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu özel gün için KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte birçok etkinlikte yer alacak. Yılmaz, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçitte de yer alacak. Ayrıca basın toplantısı düzenleyecek ve Tatar’ın vereceği resepsiyona da katılacak.

Diğer yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de benzer bir program dahilinde KKTC Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret edecek.

Politika ve Ekonomi Gelişmeleri

Bu arada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katılacak. TBMM'de ise Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesini görüşecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kilis’te Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek. Ayrıca Kilis Zeytin Festivali Kortej Yürüyüşü'ne katılacak ve zeytin hasadı ile zeytinyağı sıkımıyla ilgili törenlere iştirak edecek.

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler ise dünya genelinde izleniyor.

Spor Etkinlikleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki Galler maçı hazırlıklarını tamamlamak üzere İstanbul’daki antrenmanlarını gerçekleştirecek. Galler Milli Takımı ise Kayseri'de resmi antrenman yapacak.

Bugün ayrıca Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımı ile özel bir maç gerçekleştirecekken, THY Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Beko, Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımı ile karşılaşacak.

Sonuç olarak

15 Kasım 2024, KKTC'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla önemli siyasi katılımlara ev sahipliği yapacak; ekonomi, sağlık ve spor alanlarında da önemli gelişmeler yaşanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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