Manavgat'ta Otomobil Yol Süpürme Aracına Arkadan Çarptı — D-400'de Trafik Tek Şeritten

Manavgat'ta Alanya istikametinde 06 DC 1216 plakalı otomobil, 07 NLR 68 plakalı Alanya Belediyesi yol süpürme aracına arkadan çarptı; yaralanma yok, trafik tek şeritten sağlandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:48
Manavgat'ta Otomobil Yol Süpürme Aracına Arkadan Çarptı — D-400'de Trafik Tek Şeritten

Manavgat'ta otomobil yol süpürme aracına arkadan çarptı

Antalya-Alanya D-400'de trafik uzun süre tek şeritten sağlandı

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki Hasan B.'nin kullandığı 06 DC 1216 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Veli E.'nin kullandığı 07 NLR 68 plakalı Alanya Belediyesi'ne ait yol süpürme aracına arkadan çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak kaza sonrası araçların yolun bir şeridini kapatması nedeniyle bölgedeki trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İlgili ekiplerin müdahalesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

