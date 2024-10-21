15 Temmuz Gazisinden Fetullah Gülen'in Ölümüne Değerlendirme

Gazi Safiye Bayat'ın Açıklamaları

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan Gazi Safiye Bayat, Fetullah Gülen'in ölümünü değerlendirdi. Bayat, "Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı. Allah'ın intikamı en güzel olanıdır," diyerek bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fetullah Gülen'in Terörist Üslubu

Bayat, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in İslam ve imanla hiçbir bağının olmadığını belirtirken, bu hain liderin ölümünün "layığını bulduğunu" vurguladı. "Hesap zamanı geldi, dökülen kanların hesabı sorulacak," diyen Bayat, Gülen'in cezaevinde olmayı hak ettiğini düşündüğünü dile getirdi.

Şehit Ailelerine Mesaj

Gazi Bayat, bu ölümün en çok şehit anneleri, eşleri ve çocukları için bir umut kaynağı olduğunu ifade etti. "Onlar bugünü bekliyordu. Bugün soruların cevabını aldık," şeklinde konuşarak, intikamın alınmasını Allah’a havale etti.

Toplumda Rahatlama Olacak

Fetullah Gülen’in ölümünün toplumu daha ferah bir bakış açısına yönlendireceğini söyleyen Bayat, "Artık bir terör elebaşı yok," diyerek mutluluğunu ifade etti. Aklındaki diğer siyasi figürlere de mesaj vererek, "Öcalan'a da sıra gelecek," sözleriyle vurgusunu artırdı.

İman Vurgusu

Bayat, toplumun inanca sıkı bağlı kalması gerektiğini belirterek, "İnsanların iyiliği ve güzel ahlakı birbirlerine öğretmesi gerekiyor," dedi. "Güzel günler inananlar için geliyor," şeklinde inancını yineledi.

Şehitleri Anma

15 Temmuz şehitlerini her zaman rahmetle anan Bayat, "Onlardan bir can gitti ama kanın hükmü bugün yerine geldi," şeklinde duygularını ifade etti.

15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat

15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat