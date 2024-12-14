15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde Filistin'in Sesleri Konuşuldu

TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcilerini desteklemek amacıyla düzenlenen 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri etkinliğinde, Filistinli yönetmenlerin eserleri geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu. Etkinlikte, "Filistin'in Sesleri- Direniş Hikayeleri" başlıklı panelde, yönetmenler Vin Arfuso ve Mohammed Jabaly önemli açıklamalarda bulundu.

Filmin Hikayesi ve Amerika'daki Etkisi

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Zeynep Keçeciler, yönetmenlerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından, Amerika'daki yaşamı ve Filistin konusundaki algıyı ele alan Vin Arfuso şunları söyledi: "Hayatım boyunca yarı Filistinli oldum. 11 Eylül sonrası New York'ta büyüdüm. Faaliyetlerim sürekli bu konuda müdahil oldu. Filmin büyük kısmı, duvarlarla çevrili olan Beytüllahim'deki Banksy'nin otelinde geçiyor. ABD'den gelen talepler doğrultusunda Banksy, filmimizde önemli bir yer edindi."

Arfuso, izleyicilerin dikkatini çekmek için Banksy’yi kullanmanın etkili olduğuna dikkat çekerek, "Amerika'daki izleyicilerin çoğu, onun aynı zamanda bir Filistin yanlısı aktivist olduğunu bilmiyor. Bu durumu lehime çevirmeyi başardım,'' şeklinde konuştu.

Gazze'deki Zorluklar

Gazze'de yaşayan yönetmen Mohammed Jabaly, Gazze'deki yaşam zorluklarına vurgu yaparak, "Gözlerinizin önünde her şeyimiz elimizden alındı. Günde panik atak geçirerek uyanıyoruz. Yaşadığım zorlukları anlatmak çok zor, ancak Gazze'deki hayat güzel ve bunun umut verici yanlarını göstermek istiyorum," ifadelerini kullandı.

Jabaly, belgeselinin adının "Life is Good" olduğunu belirterek, "Bu sözü çok severim. Belki kaybettiğimiz her şeye rağmen hayatın yine de güzel olabileceğinin bir hatırlatıcısı," dedi.

Umut ve Dayanıklılık

Jabaly ayrıca, 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri gibi platformların önemine değinerek, "Bizim sesimizi duyurmak, insani mücadelemiz konusunda insanları bilgilendirmek adına çok kıymetli, bu tür etkinlikler uluslararası ölçekte sesimizi yükseltmemizde büyük bir rol oynuyor," diye ekledi.

Her iki yönetmen de, yaptıkları belgeseller aracılığıyla Filistin halkının dayanışma ve direniş hikayelerini öne çıkarmaya devam ettiklerini belirtti.

TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" etkinliğinde Filistinli yönetmenlerin filmleri sinemaseverlerle buluştu. Program kapsamında "Walled Off" belgeselinin yönetmeni Vin Arfuso (solda) ile "Life is Beautiful" belgeselinin yönetmeni Mohammed Jabaly, (sağda) Zeynep Keçeciler'in (ortada) moderatörlüğünde "Filistin'in Sesleri- Direniş Hikayeleri" başlıklı panelde konuşma yaptı.

TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" etkinliğinde Filistinli yönetmenlerin filmleri sinemaseverlerle buluştu. Program kapsamında "Walled Off" belgeselinin yönetmeni Vin Arfuso (solda) ile "Life is Beautiful" belgeselinin yönetmeni Mohammed Jabaly, (sağda) Zeynep Keçeciler'in (ortada) moderatörlüğünde "Filistin'in Sesleri- Direniş Hikayeleri" başlıklı panelde konuşma yaptı.