2 Eylül 2025 Gündem: Siyaset, Diplomasi ve Spor

2 Eylül 2025 gündemi: Bakan ziyaretleri, CHP basın toplantısı, Gazze krizi ve spor programları ile Ziraat Türkiye Kupası gelişmeleri.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 00:01
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Günün öne çıkan başlıkları: Siyasi ziyaretler, diplomasi gelişmeleri ve spor organizasyonları takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışına katılacak. (Ankara/11.00)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Suriye'de resmi ziyaretlerde bulunacak. (Şam)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak. (Ankara/10.00)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen "Altın Kupa Gecesi" etkinliğine katılacak. (İstanbul/19.00)

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 8 müsabakayla başlayacak.

