20 Mart 2025: Gündemdeki Önemli Olaylar ve Toplantılar

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılacak. (Ankara/11.00)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek amacıyla toplanacak. (TBMM/14.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent Açılış Töreni'ne katılacak ve ardından çeşitli kurumları ziyaret edecek. (Çankırı/10.00/11.50/Karabük/15.00-16.40-17.45)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da bir dizi ziyarette bulunacak ve çeşitli etkinliklere katılacak. (Trabzon/13.15-24.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. (İstanbul/14.30)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak. (İstanbul/14.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in yeniden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları izleniyor.

AB ülkelerinin liderleri, ekonomide rekabetçilik ve savunma konuları çerçevesinde olağan zirve toplantısı için bir araya gelecek. (Brüksel)

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçını izleyecek. (İstanbul/20.00)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan’ı RAMS Park'ta konuk edecek. (İstanbul/20.00)

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig maçında İtalya ile karşılaşacak. (İstanbul/18.00)

THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, AS Monaco takımına konuk olacak. (Monako/21.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftası, Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank arasında oynanacak maçla tamamlanacak. (İstanbul/20.00)

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu ilk ayağında, Adasokağı-Kırşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Ortahisar Belediyespor maçları oynanacak. (Adana/16.00/Eskişehir/17.30)

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.