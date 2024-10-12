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2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Fuar, 45 ülkeden 400'den fazla firmanın katılımıyla Suudi Arabistan'da dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:42
2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı Büyük Bir Başarıya İmza Attı

2024 Suudi Arabistan Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı ilgiyle karşılandı

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2024 Uluslararası Şahin ve Avcılık Fuarı, 45 farklı ülkeden 400'ün üzerinde firmanın katılımıyla dikkat çekiyor. Fuar, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek büyük bir iş platformu haline geldi.

Katılımcı sayısı ve alan genişliği arttı

Suudi Arabistan Şahinler Kulübü CEO'su Talal bin Abdulaziz Eş-Şemisi, fuarın çok sayıda yatırımcı ve ziyaretçi çekerek küresel düzeyde etkisinin arttığını belirtti. Ayrıca, katılımcı ve ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle fuar alanının önceki yıllardaki boyutunun 3 katına çıkarılarak 160 bin metrekareye ulaştığını ifade etti.

Ekonomik ve kültürel katkılar

Şemisi, fuarın yerel ve uluslararası firmalara sunmuş olduğu eşsiz iş fırsatlarıyla Suudi Arabistan'ın ticaret hedeflerini güçlendirdiğini dile getirdi. Bu etkinliğin sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda yeni ortaklıkların kurulmasına, şahincilik ve avcılık sektörünün desteklenmesine olanak tanıyan bir platform sağladığını vurguladı.

Turizm destekleniyor

Fuarın yerel ve uluslararası turizmi de güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyen Şemisi, katılımcıların çeşitli projelerle Suudi Arabistan'ın zengin mirasını koruma çabalarını destekleyeceğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeyindeki Melhem bölgesinde 3 Ekim'de başlayan fuar, bugün sona eriyor.

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